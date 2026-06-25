Καιρός σήμερα: Καλύτερος ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα την Πέμπτη 25 Ιουνίου, σε άνοδο το θερμόμετρο

Καλοκαιρινό σκηνικό θα επικρατήσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στη Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Για την Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται φαινόμενα βροχόπτωσης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί ή δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, καθιστώντας ιδανικές τις συνθήκες στα παράλια.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Πάτρας θα κυμανθεί από τους 22°C τις πρωινές ώρες έως τους 31°C κατά τη διάρκεια της μέγιστης τιμής της ημέρας.

Σε επίπεδο χώρας, ο καιρός την Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος σε όλη την επικράτεια.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν ορισμένες ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36°C, ενώ στα νησιά θα διατηρηθεί σε πιο δροσερά επίπεδα, γύρω στους 30 με 32°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκινάει ένα νέο κύμα ανόδου της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, καθώς θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν την περιοχή.

Το σκηνικό σταδιακά αλλάζει, με το θερμόμετρο σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές να αγγίζει κατά τόπους τους 38°C.

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σαββατοκύριακο (27-28 Ιουνίου), ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ακόμα υψηλότερα, φέρνοντας τις πρώτες έντονες ζέστες του φετινού καλοκαιριού.

Στη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καθαρά καλοκαιρινός και άκρως ηλιόλουστος, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.