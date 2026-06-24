Αφιερωμένο στα 130 χρόνια του Οδοντωτού το φετινό «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» του Δήμου Καλαβρύτων

Αφιερωμένο στα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου αλλά και στις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής είναι το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» που διοργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωσ.η.



Με συνολικά 53 εκδηλώσεις και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας με συναυλία του Τμήματος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και ολοκληρώνεται το Σάββατο 22 Αυγούστου στη Δημοτική Ενότητα Παΐων, στην Δάφνη, με την εκδήλωση «Μουσικές Ρίζες της Δάφνης», μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά.



Φέτος η καθιερωμένη μεγάλη συναυλία στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου (9 μ.μ.) με την ευγενική χορηγία της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου «ΑΙΓΕΑΣ» και με τους Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Δυο από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής που φέτος το καλοκαίρι ενώνουν τις δυνάμεις τους υπογράφοντας αλησμόνητες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Επίσης, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων (9.μ.μ.) ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής θα παρουσιάσουν ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι με τίτλο «Δύο πιάνα, μια πλατεία, χίλιες αναμνήσεις». Μαζί τους θα είναι και οι Σοφία Μανουσάκη και Άγγελος Ανδριανός.



Προλογίζοντας το πρόγραμμα των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι «η απόφαση μας ν’ αφιερώσουμε το φετινό ‘Πολιτιστικό Καλοκαίρι’ του Δήμου Καλαβρύτων στα 130 χρόνια του Οδοντωτού έχει διπλή ανάγνωση. Αφ’ ενός τιμούμε με τον τρόπο αυτό μια σημαντική επέτειο για μια σιδηροδρομική υποδομή συνώνυμη της περιοχής μας και αναπόσπαστο στοιχείο της, ιστορικό και αναπτυξιακό. Και αφ’ ετέρου διαμηνύουμε μέσα και απ’ τον φετινό κύκλο των εκδηλώσεων μας ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλά μια αμαξοστοιχία σε ράγες, είναι πολύ περισσότερο πνεύμονας ζωής, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι κομμάτι της ταυτότητας μας το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ ακυρώσει, καταργήσει ή συρρικνώσει».



Οι συνολικά 53 εκδηλώσεις αφορούν σε συναυλίες και μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις μαριονέτας, λαϊκές βραδιές και βραδιές παραδοσιακής μουσικής, παρουσιάσεις βιβλίων και έκθεση βιβλίου, αθλητικά τουρνουά, θέατρο Σκιών, πάρτι νεολαίας, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις ταχυδακτυλουργών και πολλά άλλα που έχει επιμεληθεί το Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικής, Αθλητικής και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαβρύτων.