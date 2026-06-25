Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν οι: Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα, Λίβιος, Λίβας και Λιβύη.

Θρησκευτική Εορτή

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:

Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας, Οσίας Λιβύης

Ποιοι Γιορτάζουν

Φεβρωνία (και όλα τα υποκοριστικά της όπως Φευρωνία, Φέβρω, Φεβρούλα, Νίτσα)

Έρως / Έρωτας

Λίβιος / Λίβας

Λιβύη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0395\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03bb\u03cc\u03b3\u03b9\u03bf"]
835682
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις