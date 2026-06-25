Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Φεβρωνία (και όλα τα υποκοριστικά της όπως Φευρωνία, Φέβρω, Φεβρούλα, Νίτσα)

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν οι: Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα, Λίβιος, Λίβας και Λιβύη.

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