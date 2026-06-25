Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν οι: Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα, Λίβιος, Λίβας και Λιβύη.
Θρησκευτική Εορτή
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:
Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας, Οσίας Λιβύης
Ποιοι Γιορτάζουν
Φεβρωνία (και όλα τα υποκοριστικά της όπως Φευρωνία, Φέβρω, Φεβρούλα, Νίτσα)
Έρως / Έρωτας
Λίβιος / Λίβας
Λιβύη
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