Σεισμός στην Κάρπαθο 5,1 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.6.26) στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

Με την αυτόματη λύση η σεισμική δόνηση είχε καταγραφεί στα 5,1 Ρίχτερ.