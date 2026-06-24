Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός στην Κάρπαθο 5,1 Ρίχτερ

Σεισμός στην Κάρπαθο 5,1 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.6.26) στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

Με την αυτόματη λύση η σεισμική δόνηση είχε καταγραφεί στα 5,1 Ρίχτερ.

Ειδήσεις Τώρα

Πύργος: Τον συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Πάτρα: Μπήκε στο μαγαζί, έκλεψε παπούτσια και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου Δημήτρη Κροντηρά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Κάρπαθος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 ","\u039a\u03ac\u03c1\u03c0\u03b1\u03b8\u03bf\u03c2"]
835680
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις