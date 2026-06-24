Σεισμός στην Κάρπαθο 5,1 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.6.26) στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου.
Με την αυτόματη λύση η σεισμική δόνηση είχε καταγραφεί στα 5,1 Ρίχτερ.
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