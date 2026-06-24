Δημήτρης Κοντολάζος: Δεν πήγα στον γάμο της κόρης μου γιατί δεν με κάλεσε

Στην απουσία από τον γάμο της κόρης του, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κοντολάζος, εξηγώντας πως δεν έλαβε πρόσκληση για το μυστήριο, ωστόσο τόνισε ότι δεν κρατάει κακία, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του στο ζευγάρι να είναι ευτυχισμένο.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα 36 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του, Καρολίνα, αλλά και για τον λόγο που δεν έδωσε το «παρών» στον γάμο της κόρης του, που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Κοντολάζος, παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί με το παιδί του, εξακολουθεί να αγαπά την κόρη του: «Με τη σύζυγό μου, Καρολίνα είμαστε μαζί σχεδόν 36 χρόνια. Ο γάμος αυτός κρατιέται τόσα χρόνια με κατανόηση. Η κόρη μου, Άντζυ δεν με κάλεσε στον γάμο, γι’ αυτό και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, έχω σταθεί και στέκομαι δίπλα σε όλους. Καλή ζωή να έχουν. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Το παιδί σου, είναι παιδί σου».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής στάθηκε στη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία έχει βαφτίσει τη μικρότερη κόρη του, Σοφία. Ο Δημήτρης Κοντολάζος παραδέχτηκε πως σήμερα η οικογένεια δεν έχει επαφές με την παρουσιάστρια, εκφράζοντας το παράπονό του κυρίως για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει επικοινωνήσει με τη βαφτιστήρα της.

Όπως δήλωσε: «Η Ελένη Μενεγάκη έχει βαφτίσει τη μικρή μου κόρη, Σοφία. Κάναμε προσπάθειες να επανασυνδεθούμε αλλά κάθε μέρα, είναι άλλη μέρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Τι ψάχνεις τώρα; Με την Ελένη κάναμε πολλή παρέα. Δεν με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, αλλά στη Σοφία έπρεπε να κάνει ένα τηλέφωνο, να της πει να τη δει, να δει πώς μεγάλωσε, τι έκανε. Δεν νοιάστηκε, δεν πειράζει. Εκείνη επέμενε να τη βαφτίσει. Δεν άλλαξε τίποτα, απλά σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε, έφυγε από εδώ που έμενε. Ίσως δεν πιάνουν τα τηλέφωνα, είμαστε μακριά».