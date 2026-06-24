Πύργος: Τον συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε παρουσία συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., διαπιστώθηκε να έχει κόψει τον ουδέτερο αγωγό του μετρητή, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται

η καταναλωθείσα ενέργεια.

Σύλληψη με ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.



Εξιχνίαση κλοπής

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, κλοπή που διαπράχθηκε στον Πύργο πριν από έξι ημέρες και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος δυο ημεδαπών γυναικών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενες με άγνωστες δράστιδες

στις 18/06/2026 εισήλθαν σε κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 90 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων

θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι όπως αναφέρει η αστυνομία, εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας κατ΄ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ΄ εξακολούθηση.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για ένταλμα σύλληψης, βούλευμα και καταδικαστική απόφαση καθώς και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, πραγματοποιώντας με το όχημα του, επικίνδυνους ελιγμούς, σε επαρχιακό οδικό δίκτυο του Μεσολογγίου.

Επιπλέον, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσαν:

• Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας, με το οποίο

διατάσσεται η σύλληψη του για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής,

• ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών για κλοπή και

• καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία

είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης -18- μηνών για κλοπή.