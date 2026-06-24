Κορίτσι της SKIMS η Χέιλι Μπίμπερ, δείτε την τελευταία της «καυτή» φωτογράφιση

Λανσάρει τη σειρά Everyday Cotton collection ως προσωπική επιλογή της founder Κιμ Καρντάσιαν

H επιδραστικότητά της στην Αμερική δεν «παίζεται»! Η 29χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο Χέιλι Μπίμπερ αναστάτωσε τα media ακόμα μια φορά ποζάροντας για την εταιρεία εσωρούχων SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν. Αν και φοράει τα πιο καθημερινά, πρακτικά κομμάτια, ο φυσικός της κοριτσίστικος αισθησιασμός απογειώνει τη φωτογράφιση. «Το style της Χέιλι Μπίμπερ είναι effortless (αβίαστο) μέχρι τα εσώρουχά της» βιάστηκε να σχολιάσει το Harper’s Bazaar.