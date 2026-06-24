Κορίτσι της SKIMS η Χέιλι Μπίμπερ, δείτε την τελευταία της «καυτή» φωτογράφιση

Λανσάρει τη σειρά Everyday Cotton collection ως προσωπική επιλογή της founder Κιμ Καρντάσιαν
H επιδραστικότητά της στην Αμερική δεν «παίζεται»!
Η 29χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο Χέιλι Μπίμπερ αναστάτωσε τα media ακόμα μια φορά ποζάροντας για την εταιρεία εσωρούχων SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν. Αν και φοράει τα πιο καθημερινά, πρακτικά κομμάτια, ο φυσικός της κοριτσίστικος αισθησιασμός απογειώνει τη φωτογράφιση.
«Το style της Χέιλι Μπίμπερ είναι effortless (αβίαστο) μέχρι τα εσώρουχά της» βιάστηκε να σχολιάσει το Harper’s Bazaar.
Aναφερόμαστε στη νέα καμπάνια Everyday Cotton collection με σετ, bralettes, hipsterbriefs, thongs, φανελάκια σε ουδέτερους τόνους. Παλιότερα είχαμε δει την δημοφιλέστατη σύζυγο του Τζάστιν Μπίμπερ σε διαφημιστικές εκστρατείες των Victoria’s Secret και Calzedonia, αλλά πρώτη φορά γίνεται μούσα της SKIMS.
«Εχει μια μοναδική ικανότητα να κάνει ακόμα και τα πιο απλά κομμάτια να δείχνουν ξεχωριστά», δήλωσε η Κιμ, ως συνιδρύτρια και chief creative officer του brand.
H ίδια η Χέιλι έκανε ανάρτηση γράφοντας «I ? @skims. Me for @skims everyday cotton shot». Σε σχετική παρουσίαση τόνισε: «Για μένα τα κορυφαία basics είναι η βάση κάθε γκαρνταρόμπας. Η συλλογή διαθέτει όλες τις ποιότητες, είναι απαλή, άνετη, ευκολοφόρετη για κάθε περίσταση».
Η σειρά Everyday Cotton κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό hit του label. Aπλή, οικονομική και με υποδειγματική εφαρμογή για all day άνεση έτυχε θερμής υποδοχής από το διεθνές αγοραστικό κοινό.
Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Mert Alas, με εικόνες λιτές και καθαρές, που αφήνουν τα ίδια τα εσώρουχα να κυριαρχήσουν. Βέβαια το sexiness της Χέιλι είναι πάντα εδώ. Ο αγαπημένος της Τζάστιν διάλεξε μάλιστα τις πόζες προτιμάει στο Instagram.
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