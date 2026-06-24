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Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου Δημήτρη Κροντηρά

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου...

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η κηδεία του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Δημήτρης Κροντηράς. 'Ηταν παντρεμένος με τη Βασιλική Τζελάτη, κόρη του σκιτσογράφου Τάκη Τζελάτη, καθώς και πατέρας ενός αγοριού.

Η κηδεία του θα γίνμει την Πέμπτη 245 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα κηδεία
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