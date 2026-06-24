Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου Δημήτρη Κροντηρά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Δημήτρης Κροντηράς. 'Ηταν παντρεμένος με τη Βασιλική Τζελάτη, κόρη του σκιτσογράφου Τάκη Τζελάτη, καθώς και πατέρας ενός αγοριού.

Η κηδεία του θα γίνμει την Πέμπτη 245 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.