Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου Δημήτρη Κροντηρά

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η κηδεία του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Δημήτρης Κροντηράς. 'Ηταν παντρεμένος με τη Βασιλική Τζελάτη, κόρη του σκιτσογράφου Τάκη Τζελάτη, καθώς και πατέρας ενός αγοριού.
Η κηδεία του θα γίνμει την Πέμπτη 245 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.
Πάτρα: Μπήκε στο μαγαζί, έκλεψε παπούτσια και τραυμάτισε με ψαλίδι του υπεύθυνο
Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Υπό διερεύνηση το γενετικό υλικό – «Τα πειστήρια δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα»
Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Χρήστου Βόνα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr