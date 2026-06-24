Πάτρα: Μπήκε στο μαγαζί, έκλεψε παπούτσια και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο

Συνελήφθη, άμεσα, προχθές το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστρική κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη, προχθές το μεσημέρι, εισήλθε σε κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας και αφαίρεσε υποδήματα, συνολικής αξίας 56 ευρώ, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Κατά την έξοδό της έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο του καταστήματος και προκειμένου να διαφύγει και να διατηρήσει τα κλοπιμαία τον τραυμάτισε με ψαλίδι.

Η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και παραδόθηκε στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που προσέτρεξαν στο σημείο, ενώ τα κλεμμένα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν άμεσα στον υπεύθυνο του καταστήματος.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ το ψαλίδι κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.