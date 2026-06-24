Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε στα 54 του ο Τάκης Γκώνιας

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκορπίζει η απώλεια του Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο βετεράνου ποδοσφαιριστή σε διάστημα μόλις ενός μήνα, καθώς είχε προηγηθεί αυτός του Παρασκευά Άντζα.

Την είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδειακός, ομάδα στην οποία ο Γκώνιας ξεκίνησε την καριέρα του πριν μετακομίσει το 1992 στον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν ο Ηρακλής, η Σπόρτινγκ Χιχόν στην Ισπανία, ο Πανηλειακός, ο Πανιώνιος, ξανά ο Ηρακλής και μια δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. Πριν κλείσει την καριέρα του, έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε Μεσίνα και Κροτόνε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.



Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.