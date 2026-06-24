Βραδιά μαγική: Η "Ερωφίλη" ταξιδεύει στα Καλάβρυτα και φιλοξενείται στο αγαπημένο "Σπίτι της Μαριώς"

Το μενού της βραδιάς επιμελείται ο Ηλίας Μαμαλάκης - Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίουστις 20:30
Το "Σπίτι της Μαριώς", αυτό το ιδιότυπο εστιατόριο-αγρόκτημα που έχουν δημιουργήσει με τόση αγάπη ο Γιώργος Μανίκας και η Μαρία Ανδριοπούλου, δεν αποτελεί απλά έναν λατρεμένο γαστρονομικό προορισμό, έχει εξελιχθεί κυριολεκτικά σε τοπόσημο.
Εκεί, λίγο πριν την είσοδο των Καλαβρύτων, στέκει αγέρωχο κάτω από βράχους επιβλητικούς, με μοναδική συντροφιά την οργιάζουσα φύση. Ο επισκέπτης εισέρχεται σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου μπορεί για λίγες ώρες να αφεθεί, απολαμβάνοντας γεύσεις και μυρωδιές, μουσικές και ιστορίες, όλα δεμένα απόλυτα αρμονικά και με μεράκι, από τους εμπνευστές και δημιουργούς του χώρου.
Αυτό το Σάβαβτο 27 Ιουνίου, υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος για να επισκεφτούμε τον μαγικό κόσμο του Γιώργου και της Μαρίας, καθώς θα φιλοξενήσει την παράσταση «Του Χάρου Παίγνια - Ερωφίλη».
Τέσσερις ηθοποιοί αφηγούνται την ιστορία της Ερωφίλης σε μια μουσικοθεατρική παράσταση-γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον χώρο και το χρόνο. Η παράσταση ζωντανεύει γύρω από ένα τραπέζι με τέσσερις καρέκλες και παιρνει τον δρόμο για τον κόσμο του Έρωτα που έρχεται αντιμέτωπος με τον κόσμο της αλαζονείας της εξουσίας.
Το μενού της βραδιάς επιμελείται ο αγαπημένος μάγειρας Ηλίας Μαμαλάκης, φέρνοντας γευστικά την Κρήτη στα Καλάβρυτα. Στη δημιουργία του συνδράμουν ο Γιώργος Μανίκας και η Μαρία Ανδριοπούλου, οι άνθρωποι πίσω από το Σπίτι της Μαριώς. Έτσι, η κρητική και καλαβρυτινή γαστρονομία θα συναντήσουν τη λογοτεχνία και το θέατρο σε μια βραδιά που θυμίζει καλοκαιρινή γιορτή της ελληνικής υπαίθρου.
Ανάμεσα σε δέντρα, αρώματα και εικόνες της καλοκαιρινής φύσης, θα μοιραστούμε μια βραδιά αφιερωμένη στον έρωτα, τη μοίρα και το αναπόφευκτο παιχνίδι του Χάρου, κάτω από τον έναστρο ουρανό.
Συντελεστές:
Συγγραφέας …………………Γ. Χορτάτσης
Σκηνοθεσία..............................Γιώργος Σταυριανός
Μουσική..................................Ξενοφών Υφαντής
Κατασκευές-Μάσκα................Κατερίνα Αναστασίου
Ερμηνεία..................................Χρήστος Καπενής, Μαρίνα Κονταρίνη, Μαρία Νίκα, Γιώργος Σταυριανός
-Η είσοδος πραγματοποιείται αποκλειστικά με κράτηση στα τηλ. 6931906274 και 2692022264.
-Ώρα προσέλευσης: 20:30 αυστηρά, για την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης.
-Η παρακολούθηση της παράστασης λειτουργεί με ελεύθερη συνεισφορά από τους θεατές.
-Το δείπνο και η κατανάλωση φαγητού δεν περιλαμβάνονται στην ελεύθερη συνεισφορά και χρεώνονται ξεχωριστά από το εστιατόριο.
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