Βραδιά μαγική: Η "Ερωφίλη" ταξιδεύει στα Καλάβρυτα και φιλοξενείται στο αγαπημένο "Σπίτι της Μαριώς"

Το "Σπίτι της Μαριώς", αυτό το ιδιότυπο εστιατόριο-αγρόκτημα που έχουν δημιουργήσει με τόση αγάπη ο Γιώργος Μανίκας και η Μαρία Ανδριοπούλου, δεν αποτελεί απλά έναν λατρεμένο γαστρονομικό προορισμό, έχει εξελιχθεί κυριολεκτικά σε τοπόσημο.

Εκεί, λίγο πριν την είσοδο των Καλαβρύτων, στέκει αγέρωχο κάτω από βράχους επιβλητικούς, με μοναδική συντροφιά την οργιάζουσα φύση. Ο επισκέπτης εισέρχεται σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου μπορεί για λίγες ώρες να αφεθεί, απολαμβάνοντας γεύσεις και μυρωδιές, μουσικές και ιστορίες, όλα δεμένα απόλυτα αρμονικά και με μεράκι, από τους εμπνευστές και δημιουργούς του χώρου.

Αυτό το Σάβαβτο 27 Ιουνίου, υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος για να επισκεφτούμε τον μαγικό κόσμο του Γιώργου και της Μαρίας, καθώς θα φιλοξενήσει την παράσταση «Του Χάρου Παίγνια - Ερωφίλη».

Τέσσερις ηθοποιοί αφηγούνται την ιστορία της Ερωφίλης σε μια μουσικοθεατρική παράσταση-γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον χώρο και το χρόνο. Η παράσταση ζωντανεύει γύρω από ένα τραπέζι με τέσσερις καρέκλες και παιρνει τον δρόμο για τον κόσμο του Έρωτα που έρχεται αντιμέτωπος με τον κόσμο της αλαζονείας της εξουσίας.

Το μενού της βραδιάς επιμελείται ο αγαπημένος μάγειρας Ηλίας Μαμαλάκης, φέρνοντας γευστικά την Κρήτη στα Καλάβρυτα. Στη δημιουργία του συνδράμουν ο Γιώργος Μανίκας και η Μαρία Ανδριοπούλου, οι άνθρωποι πίσω από το Σπίτι της Μαριώς. Έτσι, η κρητική και καλαβρυτινή γαστρονομία θα συναντήσουν τη λογοτεχνία και το θέατρο σε μια βραδιά που θυμίζει καλοκαιρινή γιορτή της ελληνικής υπαίθρου.