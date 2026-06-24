30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου- Εκδήλωση σήμερα στο Καλέντζι Αχαΐας

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 19:00, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

19:00 έναρξη

Χαιρετισμοί:

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου,

Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου.

Αφιερωματικό βίντεο

Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Μιλούν για τον Ανδρέα Παπανδρέου:

–Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας,

–Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996