Πάτρα: Συγκέντρωση σήμερα στο Εργατικό Κέντρο - Απεργία στον επισιτισμό και τον τουρισμό

Η ΠΟΕΕΤ κήρυξε πανελλήνια 24ωρη απεργία
Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται συνδικάτα της χώρας, στο πλαίσιο της απεργίας που κήρυξε για σήμερα η ΠΟΕΤ.
Το κεντρικό σύνθημα των σωματείων εστιάζει στην ενίσχυση των μισθών, της Υγείας και της Παιδείας.
Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι κεντρικές απεργιακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:
-Στην Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος, 11:00).
-Στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΚΑ, 10:30).
-Στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο, 10:30).
Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη και η Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr