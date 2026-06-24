Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συγκέντρωση σήμερα στο Εργατικό Κέντρο - Απεργία στον επισιτισμό και τον τουρισμό

Πάτρα: Συγκέντρωση σήμερα στο Εργατικό ...

Η ΠΟΕΕΤ κήρυξε πανελλήνια 24ωρη απεργία

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται  συνδικάτα της χώρας, στο πλαίσιο της απεργίας που κήρυξε για σήμερα η ΠΟΕΤ.

Το κεντρικό σύνθημα των σωματείων εστιάζει στην ενίσχυση των μισθών, της Υγείας και της Παιδείας.

Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι κεντρικές απεργιακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:

-Στην Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος, 11:00).
-Στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΚΑ, 10:30).

-Στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο, 10:30).

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη και η Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά).

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απεργία Εργατικό Κέντρο Πάτρας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03b5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1","\u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2"]
835660
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις