Πάτρα: Συγκέντρωση σήμερα στο Εργατικό Κέντρο - Απεργία στον επισιτισμό και τον τουρισμό

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται συνδικάτα της χώρας, στο πλαίσιο της απεργίας που κήρυξε για σήμερα η ΠΟΕΤ.

Το κεντρικό σύνθημα των σωματείων εστιάζει στην ενίσχυση των μισθών, της Υγείας και της Παιδείας.

Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι κεντρικές απεργιακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:

-Στην Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος, 11:00).

-Στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΚΑ, 10:30).

-Στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο, 10:30).

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη και η Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά).