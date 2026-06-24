Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τετάρτη με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και κεντρική και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.