Γιώργος Μαζωνάκης: «Στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει»

Με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών του. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο, μέσω του οποίου άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχε μιλήσει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ως τραγουδιστής επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με τον κόσμο, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, τηλεοπτικών εκπομπών ή εφημερίδων. Όπως ανέφερε, θέλει να παρουσιάσει τη δική του αλήθεια με τον δικό του τρόπο.

Μέσα από το βίντεο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν γεγονότα και καταστάσεις που μέχρι σήμερα δεν είχε σχολιάσει δημόσια. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποια ακριβώς είναι τα ζητήματα στα οποία σκοπεύει να αναφερθεί το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να μιλήσει χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς να προσπαθήσει να προστατεύσει καταστάσεις ή πρόσωπα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η στάση που κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια τού κόστισε αρκετά.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram:

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…».

To στορυ του τραγουδιστή προκάλεσε πολλές συζητήσεις στα social media, με αρκετούς να αναρωτιούνται σε ποια θέματα αναφέρεται και τι ακριβώς σκοπεύει να αποκαλύψει μέσα από τις επόμενες δημόσιες τοποθετήσεις του.