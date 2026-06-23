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Grand Hotel- spoiler: Ο Άρης δίνει στον Κομνηνό στοιχεία που ενοχοποιούν τον Ρήγα

Grand Hotel- spoiler: Ο Άρης δίνει στον ...

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel – Τετάρτη 24 Ιουνίου

Επεισόδιο 133: Η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει την ευτυχία της Αλίκης, η οποία καταρρέει, ενώ πηγαίνει να παντρευτεί. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος την περιμένει ανήσυχος στην εκκλησία. Η Κυβέλη μαθαίνει σοκαρισμένη για την προφυλάκιση της Σοφίας και κάνει τα πάντα για να την στηρίξει. Ο Άρης ερευνά τον φάκελο του τραπεζικού λογαριασμού του Χατζημήτρου και δίνει στον αστυνόμο Κομνηνό κρίσιμα στοιχεία που ενοχοποιούν τον Ρήγα. Ο αστυνόμος παίρνει τον φάκελο στα χέρια του και σε μια από τις σελίδες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, ανακαλύπτει εκείνο το στοιχείο που θα τον οδηγήσει όχι μόνο στην αλήθεια, αλλά και στη σύλληψη του δολοφόνου…


 
 

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