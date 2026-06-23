Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς οι κινήσεις του Σκοπιανού μετά το έγκλημα τον πρόδωσαν

Συγκεκριμένα, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πότε είδε τελευταία φορά τη Σταυρούλα, εκείνος απάντησε: «Την είδα την ημέρα που θεωρείται ότι εξαφανίστηκε, 29-05-2026. Ήρθε από μόνη της στο σπίτι μου. Ήρθε γύρω στις 16:45 και έκατσε για δυο – τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά… Κρατούσε δυο πλαστικές σακούλες, οι οποίες δε γνωρίζω τι είχαν μέσα, ήταν χρωματιστές, δεν ήταν διάφανες και μια μικρή, μιας χρήσεως διάφανη σακούλα που μέσα είχε 4-6 αυγά. Μετά έμαθα από τον αδερφό της, ότι της τα είχε δώσει ένας Αλβανός που της κάνει διάφορες δουλειές».

Καταθέσεις συγγενών, φίλων και μαρτύρων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας, κατέρριψαν διαδοχικά βασικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, αποκαλύπτοντας ένα πλέγμα ανακριβειών που ενίσχυσε τις υποψίες των ερευνητών και συνέβαλε καθοριστικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Τα έγγραφα της δικογραφίας καταγράφουν αναλυτικά τις αντιφάσεις που πρόδωσαν τον δράστη και οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος.

Από την ημερομηνία της τελευταίας συνάντησής τους και τις κινήσεις του την ημέρα της εξαφάνισης, μέχρι τους ισχυρισμούς του για τον χαρακτήρα και την καθημερινότητα του θύματος, οι απαντήσεις του παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις τόσο μεταξύ των καταθέσεών του όσο και σε σχέση με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι Αρχές.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του καθ’ ομολογίαν δράστη αποτέλεσαν το πρώτο κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς να στρέψουν τις έρευνές τους προς τον Σκοπιανό, ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Στο βίντεο φαίνεται η Σταυρούλα με σακούλες στα χέρια να πηγαίνει στο σπίτι του Σκοπιανού στις 30 Μαΐου

Κατά τη συμπληρωματική του εξέταση, δύο ημέρες αργότερα, όταν του έγινε η ερώτηση: «Υπάρχει πιθανότητα η Σταυρούλα να σε επισκέφθηκε την 30/05 και όχι την 29/05; Πώς θυμάσαι σίγουρα την ημέρα;».

Εκείνος απάντησε: «Το θυμάμαι γιατί το ανέφερα και στη γυναίκα μου το βράδυ της 29-05-2026, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι είχε έρθει η Σταυρούλα και τσέκαρε το σπίτι. Το ίδιο είπα και στον αδερφό της Σταυρούλας τον Γιάννη, όταν μου τηλεφώνησε γύρω στις 3 ή 4 Ιουνίου και με ρωτούσε για την αδερφή του αν την έχω δει. Με ρώτησε αν την έχω δει και μου είπε ότι εξαφανίστηκε η παλαβή. Εγώ τότε του ανέφερα ότι 29-05 είχε έρθει για να δει το σπίτι και εκείνος μου είπε "Θα γκρεμίσεις τους τοίχους; Τι μπορείς να κάνεις σε ένα σπίτι".

Αντιθέτως, ο αδερφός της Σταυρούλας, ανέφερε πως η αδερφή του είχε φύγει από το σπίτι της στις 30 Μαΐου και όχι στις 29: «… στις 30-05-2026 και όχι στις 29-05-2026 που δήλωσα αρχικά, η αδελφή μου έχει φύγει από το σπίτι της, καθώς νωρίτερα εκείνη την ημέρα και περίπου στις 14:00 είχε περάσει από την περιοχή του Βαρύπετρου ώστε να πληρώσει ένα εργάτη και έκτοτε εξαφανίστηκε και απενεργοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο».

Ο ισχυρισμός ως προς τον χρόνο εξαφάνισης της Σταυρούλας δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την κατάθεση του αδελφού της αλλά και από την ένορκη κατάθεση ενός άνδρα από την Αλβανία.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας: «Στις 30/05 με πήρε το μεσημέρι μια φορά, στις 13:07 από ό,τι είδα στο κινητό μου αλλά δεν το άκουσα... Όταν είδα την κλήση την πήρα εγώ... Με ρώτησε επίσης αν μπορούσα να της πάω πέντε αυγά, όχι παραπάνω… πήγα στο σπίτι μου πήρα αυγά, γύρω στα οκτώ με δέκα και πήγα στο σπίτι, το πατρικό της Σταυρούλας… της έδωσα τα αυγά, θυμάμαι ότι επί λέξει μου είπε "Ευχαριστώ, δεν έπρεπε τόσα", εννοώντας ότι της πήγα περισσότερα αυγά από όσα μου ζήτησε», επιβεβαιώνοντας ότι η αγνοούμενη κρατούσε τσάντα με αυγά, όπως υποστήριξε και ο κατηγορούμενος,

Επίσης, έτερη μάρτυρας ανέφερε ότι: «Στις 29-05-2026 και περί ώρα 13:47 με κάλεσε στο τηλέφωνο μου, λέγοντάς μου, ότι ερχόταν από εκεί, που εργάζομαι, ώστε να τα πούμε. Της είπα, φυσικά να έρθει, τονίζοντάς της, ότι εγώ δεν μπορούσα να κάτσω μαζί της, γιατί θα εργαζόμουν. Ώρα 14:16 εκείνη τη μέρα 29-05-2026 με ξαναπήρε τηλέφωνο, για να της περιγράψω, πού ακριβώς ήταν το σημείο, που εργαζόμουν, γιατί πρέπει να είχε μπερδευτεί. Μετά από λίγο ήρθε, με χαιρέτησε, την αγκάλιασα και έκατσε σε ένα τραπέζι του εστιατορίου για να φάει. Ώρα 16:10 της 29-05-2026, μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο “Ωραία όλα”, λογικά όταν είχε τελειώσει το γεύμα της και της απάντησα μετά από πενήντα λεπτά, περίπου, από την πλευρά μου “ωραία, σε προσέξαμε πολύ”».

Εκτός από την ημέρα εξαφάνισης, οι ισχυρισμοί του δράστη παρουσίασαν αντιφάσεις και όσον αφορά στο τι έκανε όταν, υποτίθεται, ότι η Σταυρούλα έφυγε από το σπίτι του.

Στην ερώτηση: «Θυμάσαι τι έκανες μετά που έφυγε η Σταυρούλα από το σπίτι σου;». Εκείνος απάντησε: «Ναι θυμάμαι πολύ καλά. Δεν είχα κανονισμένη κάποια άλλη δική μου δουλειά και έμεινα όλη την υπόλοιπη ημέρα στο σπίτι. Έκανα το μπάνιο μου και χαλάρωσα. Δεν βγήκα για την υπόλοιπη μέρα. Το ίδιο έκανα και χθες. Λέω ότι και χθες κάθισα γιατί η τυπική μου μέρα περιλαμβάνει ξύπνημα νωρίς το πρωί, πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρνάω το μεσημέρι, μπορεί να έχω κανονίσει και άλλες δουλειές μου και να τις κάνω και από πεντέμισι το απόγευμα μέχρι να νυχτώσει, ενδιάμεσα κάποια στιγμή, πηγαίνω στο Φ. και ταΐζω τις κότες μου. Εκείνη την ημέρα είχα μείνει σπίτι και δεν έφυγα».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 16 Ιουνίου, θυμήθηκε ότι τελικά βγήκε από το σπίτι. Ειδικότερα, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν «Βγήκες ξανά από το σπίτι; Σε επισκέφθηκε κάποιος;», εκείνος απάντησε: «Δεν με επισκέφθηκε κάποιος. Κατά τις 19:30 – 20:00 βγήκα με το μπλε κλουβάκι και πήγα στο Φ. όπου έχω τις κότες μου».

Στις εξέταση του στις 14 Ιουνίου σημείωσε: «Η Σταυρούλα ήθελε να έχει τον έλεγχο σε ό,τι αφορούσε στο σπίτι. Πέρα από το ενοίκιο που είμαστε πάντα συνεπείς και είχε τον έλεγχο, έλεγχε και τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα αν και ο λογαριασμός του ρεύματος είναι στο όνομά μου, ήθελε πάντα να της στέλνω το λογαριασμό και την εξόφλησή του».

Αντίθετα, ένας μάρτυρας ανέφερε για την Σταυρούλα ότι: «Δεν ήταν άνθρωπος, που έλεγχε. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, όποτε μπορούσε, ερχόταν και η ίδια να βοηθήσει, μου κρατούσε καμιά φορά φαγητό και καφέ, ενώ αν δεν είχε χρήματα, γιατί πολλές φορές έκανε παράπονα, ότι δεν είχε λεφτά, δε θα με έβαζε να κάνω δουλειά, αν δεν μπορούσε να με πληρώσει».