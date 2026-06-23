Γαλλία: Η πιο ζεστή ημέρα όλων των εποχών καταγράφηκε την Τρίτη

Αντιμέτωπη με έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται η Γαλλία, καθώς η σημερινή ημέρα, Τρίτη 23.06.2026, καταγράφηκε ως η πιο ζεστή από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές μετρήσεις το 1947.

Η θερμοκρασία εκτοξεύθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες πόλεις σημείωσαν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, εντείνοντας την ανησυχία των αρχών και των πολιτών.

Η Γαλλία βιώνει ακραίες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με τη Météo-France, ο εθνικός θερμικός δείκτης, που υπολογίζεται από τις ημερήσιες και νυχτερινές θερμοκρασίες σε 30 σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ιστορικά ρεκόρ των ετών 2019 και 2003, όταν είχε φτάσει τους 29,4 βαθμούς.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη δυτική Γαλλία, όπου καταγράφηκαν νέα απόλυτα ρεκόρ σε πολλές πόλεις. Στο Καζό η θερμοκρασία έφτασε τους 43,3 βαθμούς Κελσίου, στο Νιορτ τους 42,2 βαθμούς, στο Μπορντό τους 42,1 βαθμούς και στη Ρεν τους 41,3 βαθμούς.

Ακόμη υψηλότερη ήταν η θερμοκρασία στο Πισός της περιοχής Λαντ, όπου το θερμόμετρο άγγιξε τους 44,3 βαθμούς Κελσίου, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος του. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου, ενώ και οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δυσκολεύοντας την ανάσα των κατοίκων.

Η Météo-France εκτιμά ότι το φετινό κύμα καύσωνα είναι τουλάχιστον αντίστοιχο σε σφοδρότητα με εκείνο του Αυγούστου του 2003, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ακραία που έπληξαν τη χώρα. Μάλιστα, οι ειδικοί θεωρούν ότι η φετινή θερμή εισβολή ενδέχεται να ξεπεράσει εκείνη σε ένταση, αν και παραμένει αβέβαιο πόσο θα διαρκέσει.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η Γαλλία συνεχίζει να δοκιμάζεται από έναν καύσωνα που ήδη γράφει ιστορία στα μετεωρολογικά χρονικά της χώρας.