Να μ’ αγαπάς: Νικαίτη και Άννα βρίσκουν τη Σοφία στη σουίτα του ξενοδοχείου αναίσθητη

Εξελίξεις και ανατροπές αναμένονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 24-25.06.2026, στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 24 Ιουνίου

Επεισόδιο 132: Νικαίτη & Άννα βρίσκουν τη Σοφία στη σουίτα του ξενοδοχείου αναίσθητη. Καλούν ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιείται και παίρνεται η απόφαση να κλειστεί σε νευρολογική κλινική. Η Νικαίτη είναι αυτή που υπογράφει, που μένει, που δεν φεύγει. Ο Κανελλόπουλος λαμβάνει την έγκριση από τον Θεόφιλο να παντρευτεί την κόρη του. Ο Αχιλλέας φροντίζει να είναι δίπλα στην Στυλιανή. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να συλλάβει την Σοφία, καθώς δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και ο Νικολούδης είναι αναξιόπιστος μάρτυρας. Ο φάκελος κλείνει.

Ο Θεόφιλος αλλάζει τη διαθήκη του, αφήνει ένα μέρισμα στην Στυλιανή για να μεγαλώσει το εγγόνι του, χωρίς οικονομικά προβλήματα και ο ίδιος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με τη Βέρα.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 25 Ιουνίου

Επεισόδιο 133 (τελευταίο): Εννέα μήνες μετά…

Ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, αγάπης και δικαίωσης. Όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απώλειες, λάθη και δύσκολες επιλογές συναντιούνται ξανά, για να γιορτάσουν μια νέα αρχή. Η Σοφία δίνει το παρών, έχοντας μόλις βγει από την κλινική. Η Στυλιανή παρευρίσκεται κρατώντας το παιδί της, με τον Αχιλλέα διαρκώς δίπλα της. Οι δυο τους δείχνουν πως μέσα από τον πόνο γεννήθηκε μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και αληθινής συντροφικότητας.

Οι ήρωες συνειδητοποιούν πως κανένα τραύμα δεν σβήνει πραγματικά και καμία πληγή δεν κλείνει ολοκληρωτικά. Όμως η ζωή συνεχίζεται. Οι άνθρωποι που έμειναν όρθιοι προχωρούν μπροστά, κουβαλώντας τη μνήμη όσων χάθηκαν και την αγάπη όσων έμειναν.