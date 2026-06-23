Ρούμπιο σε Ιράν: «Ξεχάστε τα διόδια τα Στενά του Ορμούζ»

Το Ιράν δεν θα μπορούσε να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας όπως τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι χώρες της περιοχής συμμερίζονται τη συγκεκριμένη θέση.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την άφιξή του στο Άμπου Ντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση των επαφών με τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι στις συνομιλίες με τους ηγέτες της περιοχής θα τεθεί επί τάπητος και το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το σχετικό μνημόνιο κατανόησης θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο διαβούλευσης, ενώ θα εξεταστούν και ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο κείμενο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας πλήρους και διαρκούς παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή όσο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, φιλοϊρανικές οργανώσεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράκ ή να προχωρούν σε ενέργειες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει αύριο επαφές με την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.