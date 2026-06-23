Φρίκη στην Ολλανδία: Έφηβη σκότωσε τους γονείς της και έστειλε τις φωτογραφίες σε συμμαθητές της

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Dagblad van het Noorden, η ανήλικη φέρεται να έστειλε σε συμμαθητές της φωτογραφίες στις οποίες φαίνονταν οι νεκροί γονείς της. Μαθητές που γνώριζαν την οικογένεια υποστήριξαν ότι οι εικόνες κυκλοφόρησαν μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, προκαλώντας σοκ στο σχολικό περιβάλλον.

Ο 53χρονος Γιόχαν και η 53χρονη Ματίλντα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην Ολλανδία, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18.06.2026, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Για τη δολοφονία τους συνελήφθη η ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητάς της.

Αποτροπιασμό προκαλεί στην Ολλανδία η διπλή δολοφονία ζευγαριού στο Μίρσταντ, με την 13χρονη κόρη τους να θεωρείται βασική ύποπτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A Dutch 15-year-old girl who identified as a trans boy, and later as a dog, has stabbed her parents to death.<br><br>She took pictures of their bodies covered in blood and sent to her school class WhatsApp group.<br><br>Classmates said the troubled teen had been wrestling with her identity… <a href="https://t.co/t8eUc9i44u">pic.twitter.com/t8eUc9i44u</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://x.com/visegrad24/status/2069125508378374517?ref_src=twsrc%5Etfw">June 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Την ίδια ώρα, ολλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ανήλικη φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι και το κατοικίδιο της οικογένειας, ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ. Η κατάσταση του ζώου δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη της De Telegraaf ότι η ανήλικη φωτογράφισε τη σκηνή του εγκλήματος και έστειλε το υλικό σε φίλους και συμμαθητές της.

«Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της να κείτονται στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ η μητέρα της βρισκόταν δίπλα του», αναφέρουν μαρτυρίες που επικαλούνται ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη μικρή κοινωνία του Μίρσταντ. Κάτοικοι περιγράφουν το ζευγάρι ως ιδιαίτερα ήσυχους και αγαπητούς ανθρώπους.

«Είμαι σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο Hart van Nederland, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ θλιβερό».

Μια γυναίκα που γνώριζε την οικογένεια περιέγραψε τους δύο γονείς ως «πολύ γλυκούς, ήσυχους ανθρώπους».

Αναφερόμενη στην ανήλικη, είπε: «Το παιδί ήταν συχνά μόνο του, έπαιζε πολύ μόνο του και στην πραγματικότητα δεν μιλούσε ποτέ».

Παρόμοια εικόνα έδωσε και ένας συμμαθητής της, ο οποίος τόνισε ότι «νομίζω ότι ήταν ανασφαλής δεν μιλούσε πολύ».

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά το ψυχολογικό προφίλ της ανήλικης και προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην τραγωδία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι η ανήλικη φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η ανήλικη κρατείται με αυστηρούς περιορισμούς και έχει δικαίωμα επικοινωνίας μόνο με τον δικηγόρο της.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο ανηλίκων Σάντι φαν Γκόρκουμ, όταν συλλαμβάνεται ένας ανήλικος στην Ολλανδία, ενημερώνεται άμεσα ειδικός δικηγόρος, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται δίπλα στο παιδί μέσα σε δύο ώρες. Παράλληλα, απαιτείται η παρουσία γονέα ή κηδεμόνα, ακόμη και αν χρειαστεί να οριστεί ειδικά για την περίπτωση.

Στην υπόθεση έχει ήδη εμπλακεί και το Συμβούλιο Προστασίας του Παιδιού, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και θα υποβάλει σχετική εισήγηση στις δικαστικές αρχές.

«Ακόμη και σε τόσο σύνθετες υποθέσεις, εξετάζουμε τι είναι καλύτερο για τον ανήλικο», δήλωσε η Φαν Γκόρκουμ, που πρόσθεσε ότι «το ποινικό δίκαιο ανηλίκων έχει σχεδιαστεί περισσότερο για να προσφέρει βοήθεια παρά για να τιμωρεί κάποιον».