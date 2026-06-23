Κάτω Αχαΐα: Νεκρός ανασύρθηκε 81χρονος από τη θάλασσα

Χθες το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός 81χρονου ημεδαπού χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αλυκών Κάτω Αχαΐας.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.