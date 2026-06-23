Κάτω Αχαΐα: Νεκρός ανασύρθηκε 81χρονος από τη θάλασσα

Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας
Χθες το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός 81χρονου ημεδαπού χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αλυκών Κάτω Αχαΐας.
Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.
Πάτρα: Φωτιά σε φουγάρο καταστήματος στην Ερμού- Γέμισε καπνούς το κέντρο της πόλης
Λόγγος: «Βρέθηκε DNA τρίτου ατόμου» λέει η δικηγόρος του Ιταλού
Τρεις Πατρινοί στους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ.- Αυτοί είναι οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr