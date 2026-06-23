Από την Πέμπτη 25-6 η ταινία "Supergirl" στις Ελληνικές αίθουσες

Σε σκηνοθεσία του 58χρονου Αυστραλοαμερικανού δημιουργού Κρεγκ Γκιλέσπι, καταφθάνει στις 25 Ιουνίου 2026 στην Ελλάδα (στις 26-6 στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής και 22-6 προηγήθηκε η πρεμιέρα στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης) η υπερηρωική ταινία "Supergirl" με επίκεντρο την δημοφιλή "ιπτάμενη" ηρωίδα της DC Comics.

Σενάριο: Άνα Νογκέιρα.

Παίζουν οι: Μίλι Άλκοκ ως Kara Zor-El / Supergirl, και οι Ματίας Σόναρτς, Ίβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, Τζέισον Μομόα.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ρομπ Χάρντι

Σκηνογραφία: Νιλ Λαμόντ

Μοντάζ: Τατιάνα Ρίγκελ, Φρεντ Ράσκιν

Μουσική: Κλαούντια Σάρνε

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Ιουνίου 2026.

Διανομή από την Tanweer.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός την χτυπά εκεί που πονάει, η Κάρα Ζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Η 26χρονη ηθοποιός Μίλι Άλκοκ-Milly Alcock από το Σίδνει της Αυστραλίας πρωταγωνιστεί μαζί με τους Ματίας Σόναρτς, Ίβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κράμχολτζ, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ και τον 46χρονο σούπερ σταρ Τζέισον Μομόα, τον Aquaman του σύμπαντος της DC Extended Universe.

Οι επικεφαλής της DC Studios, Πίτερ Σαφράν και Τζέιμς Γκαν, είναι οι παραγωγοί της ταινίας, η οποία βασίζεται σε χαρακτήρες της DC, με τη Supergirl να βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ.

Εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας είναι οι Νάιτζελ Γκόστελοου, Σαντάλ Νονγκ Βο και Λαρς Π. Γουίντερ. Πίσω από την κάμερα, ο σκηνοθέτης Γκρεγκ Γκιλέσπι συνεργάζεται με τον διευθυντή φωτογραφίας Ρομπ Χάρντι, τον σκηνογράφο Νιλ Λαμόντ, τους μοντέρ Τατιάνα Ρίγκελ και Φρεντ Ράσκιν, τους ενδυματολόγους Άννα Σέπαρντ και Μάικλ Μούνι, τον υπεύθυνο οπτικών εφέ Τζόφρι Μπάουμαν, την υπεύθυνη μουσικής Σούζαν Τζέικομπς και τη συνθέτρια Κλαούντια Σάρνε.

Σύνοψη

Η Κάρα Ζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ξεκινά για ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης.

Να προσθέσουμε πως ο Craig Gillespie που υπογράφει τη σκηνοθεσία στο φιλόδοξο "Supergirl", έχει γυρίσει κατά το παρελθόν τις ταινίες "Lars and the Real Girl" (2007) με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, "Fright Night" (2011), "I, Tonya" (2017) με την Μάργκοτ Ρόμπι, και "Cruella" (2021) με την Emma Stone.

H ταινία "Supergirl" της DC Comics με φημολογούμενο μπάτζετ κοντά στα 170 εκατ. δολάρια, αναμένεται για προβολή και στις Πατρινές αίθουσες όπως στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε όπου ήδη εδώ και καιρό προβάλλεται το διαφημιστικό τρέιλερ του φιλμ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ