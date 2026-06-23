Πάτρα: Φωτιά σε φουγάρο καταστήματος στην Ερμού- Γέμισε καπνούς το κέντρο της πόλης

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, φωτιά εκδηλώθηκε σε φουγάρο καταστήματος εστίασης στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Πάτρας.

Οι πυκνοί καπνοί που προκλήθηκαν από το περιστατικό έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν τμήμα του κέντρου της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και καταστηματάρχες της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κίνδυνος για την επιχείρηση. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.