Βλαντιμίρ Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε εκ νέου πως η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Παράλληλα ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράμμισε πως μια πιθανή διαπραγμάτευση με την Ουκρανία θα μπορούσε να βασιστεί στο προσχέδιο συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022.

Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι τα ουκρανικά πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομές δεν επηρεάζουν την πορεία των επιχειρήσεων στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις αυτές, που πραγματοποιούνται κυρίως με τη χρήση drones, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της ρωσικής κοινωνίας και στη δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας στον πληθυσμό.

«Οι επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων έχουν στόχο να προκαλέσουν αβεβαιότητα και ανησυχία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων, ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Κοστιαντίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Όπως σημείωσε, η πόλη αποτελεί σημαντικό τμήμα του αμυντικού δικτύου της Ουκρανίας στην ανατολική χώρα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην περιοχή.