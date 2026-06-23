Το Κάστρο της Ναυπάκτου αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο

Ο Δήμος Ναυπακτίας πραγματοποίησε, το προηγούμενο διάστημα, νέες παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του Κάστρου της Ναυπάκτου, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ναυπάκτου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Οι εργασίες έγιναν στην ανατολική πλευρά του λόφου και αφορούσαν σε καθαρισμούς και στοχευμένες απομακρύνσεις δέντρων πέριξ του μνημείου, σε συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιούνται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στον περιορισμό της καύσιμης ύλης, ιδίως ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και στην αποτροπή φθορών που μπορεί να προκαλούνται από την ανάπτυξη ριζικών συστημάτων πλησίον των τειχών. Παράλληλα, με την επιλεκτική απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης, το Κάστρο αποκαλύπτεται σταδιακά σε ακόμη μεγαλύτερο εύρος.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε σχετικά: «Το Κάστρο της Ναυπάκτου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Είναι η ταυτότητά μας και ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του τόπου μας. Για ακόμη μία χρονιά, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ναυπάκτου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, υλοποιήσαμε στοχευμένες παρεμβάσεις στον λόφο, αυτή τη φορά στην ανατολική πλευρά.

Πρόκειται για εργασίες ουσίας, που υπηρετούν ταυτόχρονα την προστασία του μνημείου, την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής και την ανάδειξη της μοναδικής μορφής του Κάστρου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε σταδιακά να αποκαλύπτεται το ανάπτυγμα του Κάστρου και να διακρίνονται με μεγαλύτερη καθαρότητα τα πέντε διαζώματά του. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό, ώστε το ιστορικό αυτό μνημείο να προστατεύεται και να αναδεικνύεται όπως του αξίζει».

Και οι φετινές παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη του Κάστρου. Σε αυτό περιλαμβάνονται η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και η φωταγώγηση του μνημείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η τοποθέτηση φωτιστικών στον δρόμο προς το Κάστρο, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης τμημάτων των τειχών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ίδια κατεύθυνση, η λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την πολιτιστική διαδρομή της πόλης, συμβάλλοντας σε μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.