Γυμνάσιο Οβρυάς Πατρών: Προχώρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση για την τοπική ιστορία

Το Γυμνάσιο Οβρυάς Πατρών και η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Τοπική ιστορία με υπεύθυνες του προγράμματος τις καθηγήτριες Χαρίκλεια Λίλα Χρονοπούλου και Νικολέτα Σκρεμμύδα προχώρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Ο τόπος μας. Παιχνίδι ανακάλυψης. Μνήμες και εικόνες.»

“Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ” Έκδοση για την Τοπική Ιστορία από το Γυμνάσιο Οβρυάς – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Όπως αναφέρει η ομάδα σύνταξης, η έκδοση «αποτελεί πρωτοβουλία με στόχο την δημιουργία ενός “ζωντανού” σημείου αναφοράς για την ιστορία του τόπου μας, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ανάλογες μελλοντικές προσπάθειες. Απώτερη επιδίωξη είναι η καλλιέργεια του ερευνητικού ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την τοπική ιστορία, καθώς και η παρότρυνσή τους για μελλοντική ενασχόληση και ανάληψη συναφών πρωτοβουλιών».

Το πρόγραμμα τοπικής ιστορίας, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2025 – 2026, αναπτύχθηκε σε δύο άξονες με θέμα την ιστορική ταυτότητα μέσα από την ανάδειξη ιστορικών στοιχείων και υλικών τεκμηρίων της περιοχής και το παραδοσιακό παιχνίδι ως πολύτιμο κεφάλαιο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το υλικό της έρευνας προήλθε από συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές και μαθήτριες με φορείς, κατοίκους και δημότες της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδος. Επιπλέον, το πρόγραμμα εντάχθηκε στο Δίκτυο Σχολείων με τίτλο «Παραδοσιακό Παιχνίδι. Παίζουμε όπως παλιά» που οργανώθηκε από τη ΔΔΕ Αχαΐας / Πολιτιστικά Θέματα σε συνεργασία με τη ΔΠΕ Αχαΐας / Πολιτιστικά Θέματα, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την Ένωση των Εικαστικών Πάτρας.

Το Γυμνάσιο Οβρυάς συμμετέχει στην Έκθεση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας με τρία χειροποίητα παιχνίδια από κατοίκους της Οβρυάς Πατρών, από τα οποία το ένα αποτελεί πρωτότυπη κατασκευή και χρονολογείται περίπου από το 1950.

Πρόταση της ομάδας του προγράμματος είναι η συνεργασία των φορέων για «δημιουργία τοπικού Λαογραφικού Μουσείου, όπου θα φυλάσσονται παλαιά αντικείμενα των κατοίκων της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδος και διαμόρφωση ψηφιακού αποθετηρίου προφορικών μαρτυριών των κατοίκων της περιοχής».