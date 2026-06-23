Τεχνολογικός εξοπλισμός στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3.8 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με εστίαση στην ψηφιακή ενίσχυση, η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας έχει ενισχυθεί με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει σταθερούς και φορητούς υπολογιστές καθώς και φωτοαντιγραφικό μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει παραληφθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Β/μιας εκπαίδευσης με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών που έχουν ως τελικούς αποδέκτες τις 125 σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας, τους 2300 εκπαιδευτικούς, τους/τις 20.000 μαθητές/τριες και -άμεσα ή έμμεσα- όλους τους πολίτες των τεσσάρων Δήμων της Π.Ε. Αχαΐας, προάγοντας παράλληλα την ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας εκπαίδευσης συνδυαστικά με πλήθος άλλων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται κατά το τρέχον διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας βήμα εκσυγχρονισμού που ενισχύει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, συνάδοντας πλήρως με την ανάγκη για ολόπλευρο ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν πολλαπλώς στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με τη διαρκή και έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Περιφεραιακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ουσιαστική ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αχαΐας, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού, αειφόρου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών και συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

*Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας είναι ο Γεώργιος Παπατσίμπας, Δρ. Φιλολογίας, Μ.Α.