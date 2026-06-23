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Α. Παναγιωτόπουλος: «Ο θάνατος 45χρονου στο Ηράκλειο αναδεικνύει τα αδιέξοδα που δημιούργησε η ‘‘μεταρρύθμιση’’ της απεξάρτησης από την Κυβέρνηση»

Α. Παναγιωτόπουλος: «Ο θάνατος 45χρονου ...

Ο Βουλευτής Αχαΐας & Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα για τον θάνατο 45χρονου άνδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε ζητήσει έκτακτη εισαγωγή σε θεραπευτική κοινότητα του ΕΟΠΑΕ χωρίς αυτή να εγκριθεί, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το θεραπευτικό προσωπικό της δομής είχε εισηγηθεί την άμεση εισαγωγή του ως «εισαγωγή κρίσης», εκτιμώντας ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης. Ωστόσο, η εισήγηση απορρίφθηκε, ενώ οι εργαζόμενοι του Οργανισμού καταγγέλλουν ότι η απόφαση ελήφθη από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες στην Αθήνα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της διοίκησης του ΕΟΠΑΕ ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο.

Το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο συμβάν, αναφέρει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αντίθετα, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών εργαζομένων, θεραπευτικών κοινοτήτων και οικογενειών για τη λειτουργία του ΕΟΠΑΕ μετά τη βίαιη αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών απεξάρτησης από την κυβέρνηση. Οι καταγγελίες για συγκεντρωτική διοίκηση, υποβάθμιση της επιστημονικής αυτονομίας των θεραπευτικών ομάδων και αποδυνάμωση των δομών δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την Αναφορά του στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά από τον Υπουργό Υγείας να ενημερώσει τη Βουλή για τα αποτελέσματα της διερεύνησης της υπόθεσης, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εξέταση του αιτήματος έκτακτης εισαγωγής, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανδρέας Παναγιωτόπουλος Αναφορά Στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη Ηράκλειο Κρήτης Θεραπευτική Κοινότητα ΕΟΠΑΕ
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