Η Μαρία Κορινθίου συμμετέχει στο «Ένας Γάτος με Καπέλο» δανείζοντας τη φωνή της στα ελληνικά στην «Κάρμεν»

Η δημοφιλής ηθοποιός Μαρία Κορινθίου δίνει φωνή στον χαρακτήρα της «Κάρμεν» στην επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Ένας Γάτος με Καπέλο-Cat In The Hat», την πρώτη παραγωγή της Warner Bros. Pictures Animation.

Γνωρίστε τον Γάτο με το Καπέλο όπως δεν τον έχετε ξαναδεί! Ακολουθώντας τη θαυμάσια ευφάνταστη παράδοση του Dr. Seuss, το «Ένας Γάτος με Καπέλο» έρχεται στη μεγάλη οθόνη με την πρώτη animated κινηματογραφική εκδοχή του ήρωα, σε μια ολοκαίνουργια, επική περιπέτεια γεμάτη σκανταλιές, μαγεία και χάος.

Κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα, ο Γάτος σκορπίζει χαρά στα παιδιά με τον ξεκαρδιστικό, μοναδικό και ακαταμάχητα ανατρεπτικό τρόπο του, παρασύροντάς τα, μαζί με το κοινό, σε ένα φανταστικό ταξίδι σε έναν κόσμο που δεν έχουν ξαναδεί.

Στην ταινία, ο ήρωάς μας αναλαμβάνει τη δυσκολότερη αποστολή της καριέρας του για λογαριασμό του Ι.Θ.Φ.Ε. (Ινστιτούτο για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης ΕΠΕ), να φτιάξει τη διάθεση της Γκάμπι και του Σεμπάστιαν, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν μετά τη μετακόμισή τους σε μια νέα πόλη. Καθώς έχει τη φήμη ότι συχνά το παρακάνει, αυτή ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία αυτού του πράκτορα του χάους να αποδείξει την αξία του… αλλιώς θα χάσει το μαγικό του καπέλο!

Ποια θα μπορούσε να είναι καταλληλότερη από την Μαρία Κορινθίου για να δώσει φωνή στον χαρακτήρα της «Κάρμεν»

ΚΑΡΜΕΝ

Η αφοσιωμένη μητέρα Κάρμεν πήρε τη δύσκολη απόφαση να ξεριζώσει τα παιδιά της, τη Γκάμπι και τον Σεμπάστιαν, προκειμένου να ξεκινήσει μια ολοκαίνουργια δουλειά σε μια ολοκαίνουργια πόλη. Παρόλο που τα παιδιά της μπορεί να μην το βλέπουν έτσι, εκείνη ξέρει ότι πήρε τη σωστή απόφαση. Μακάρι να υπήρχε κάποιος να τη βοηθήσει να τους το εξηγήσει και να τους αλλάξει γνώμη…

Η ταινία «Cat In The Hat» αναμένεται να βγει στις 5 Νοεμβρίου 2026 στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την εταιρεία Tanweer.

Σε σκηνοθεσία των Αλεσάντρο Καρλόνι και Έρικα Ριβινόχα, το «Ένας Γάτος με Καπέλο» αποτελεί όπως προαναφέραμε, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της Warner Bros. Pictures Animation. Η ταινία θα διανεμηθεί παγκοσμίως από τη Warner Bros. Pictures.

Nα προσθέσουμε πως πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους μεταφορά του αγαπημένου παιδικού βιβλίου του 1957 του Δρ. Seuss (Theodor Seuss Geisel) μετά την ταινία live-action του 2003 σε σκηνοθεσία Bo Welch, με τον Mike Myers που είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 135 εκατ. δολάρια.

Στη Βόρειο Αμερική η ταινία ανιμέισον «The Cat in the Hat» όπου στον βασικό ήρωα δανείζει τη φωνή του ο Bill Hader, θα βγει στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται και οι Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang και Tituss Burgess.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ