Λόγγος: «Βρέθηκε DNA τρίτου ατόμου» λέει η δικηγόρος του Ιταλού

Οι έρευνες των αρχών

Ενώ ο Ιταλός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αναζητώντας απαντήσεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Νέες αποκαλύψεις έρχονται να περιπλέξουν την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για την δολοφονία βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, επιμένει στην αθωότητά του και κάνει λόγο για αλληλοεξόντωση μάνας και γιου με πιθανό σενάριο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Υπενθυμίζεται, δε, ότι δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων, πράγμα που δεν αναμενόταν να βρεθεί από την στιγμή που ο 65χρονος δεν είχε αμυχές στο σώμα του. Για το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου στο Live News, μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή επαφή τους. Ωστόσο, ένα νέο στοιχείο έδωσε σήμερα (23.06.2026) ο δικηγόρος του Ιταλού, πως στο όπλο του διπλού φονικού βρέθηκε DNA και τρίτου ατόμου, ενώ οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των πιο εξιδεικευμένων εξετάσεων και αξιολογούν νέες μαρτυρίες. Παράλληλα, σύμφωνα με την Μαρία Ιατροπούλου, επίσης δικηγόρο του 65χρονου κατηγορούμενου, στο συγκεκριμένο φλόμπερ - με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος, αφού δέχτηκε σφαίρα στον κρόταφο - έχει επιβεβαιωθεί ήδη το DNA και της 54χρονης αλλά και του γιου της. Το όπλο ελέγχεται και για DNA τρίτου ατόμου. Ωστόσο, όπως είπε, DNA τρίτου προσώπου έχει βρεθεί σε κάποια άλλα αντικείμενα. «Καταρχήν να πω ότι ήδη έχει εκδοθεί η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και για το όπλο, αλλά και για το μαχαίρι. Όμως, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ο ίδιος ο συντάκτης λέει ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις, έχουμε μισές απαντήσεις. Στο όπλο, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι βεβαιωμένο το DNA και της Μαρίας αλλά και του Ολύμπιου, σε διαφορετικά σημεία, έτσι όπως προσδιορίζονται στα δείγματα. Το όπλο ελέγχεται για το DNA του τρίτου προσώπου. Υπάρχει σε κάποια άλλα αντικείμενα δείγμα τρίτου προσώπου, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί», ανέφερε η Μαρία Ιατροπούλου στο Live News.

Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον 65χρονο Ιταλό, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές. Όπως είπε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, στο Live News, στα ξύλινα μέρη του όπλου τα αποτυπώματα διατηρούνται για κάποιους μήνες και στα μεταλλικά μέχρι και έναν χρόνο. Επομένως ο εντοπισμός DNA τρίτου ατόμου στο φλόμπερ δεν σχετίζεται αναγκαστικά με τη νύχτα του διπλού φονικού. Παράλληλα, πρόσωπο – κλειδί από την πρώτη στιγμή, είναι ο άνθρωπος που ειδοποίησε ο Ιταλός κατηγορούμενος αμέσως μετά το φονικό και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος πριν τους αστυνομικούς. Ο ίδιος έχει περιγράψει τις εικόνες που αντίκρισε και είναι πιθανό να κληθεί το επόμενο διάστημα για νέα κατάθεση. Οι έρευνες Από την πρώτη στιγμή οι αρχές θεώρησαν τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης ως βασικό ύποπτο της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος ωστόσο, έχει τονίσει σε όλες τις καταθέσεις του ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του άγριου φονικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Αιγίου αλλά και το πανελλήνιο. Ο 65χρονος είχε ισχυριστεί ότι δεν κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με το θύμα το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου 2026, και πως δεν άκουσε τίποτα την στιγμή του εγκλήματος. Μάλιστα, είχε πει ότι λόγω προβλήματος υγείας πήγε στο μπάνιο του σπιτιού όπου χρειάστηκε να βγάλει και να πλύνει τα ρούχα του – τα οποία εντόπισαν και εξέτασαν οι αρχές, ενώ εντόπισε τις σορούς των θυμάτων αργά το ίδιο πρωί στο υπνοδωμάτιο. Το γεγονός πως στο σπίτι του διπλού εγκλήματος δεν μπήκε και δεν βγήκε κανείς άλλος πέρα από τον 65χρονο τη νύχτα που προηγήθηκε, έβαλε τον Ιταλό σύντροφο από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο της έρευνας. Την ίδια ώρα, όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, απέναντι από το σπίτι του διπλού φονικού υπάρχει κάμερα ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.