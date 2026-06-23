Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν από τη δολοφονία της

«Φαίνεται στην κάμερα να μην κρατάει οτιδήποτε, να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, να είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγαν κάποιοι μάρτυρες αλλά και ο ίδιος ο δράστης. Αυτό είναι το βίντεο που ουσιαστικά καθοδήγησε τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Στο βίντεο, η 45χρονη φαίνεται να περπατά προς το σπίτι όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Βαδίζει ήρεμα και φαίνεται να κρατά κάποια αντικείμενα, πιθανότατα σακούλες.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού στα Χανιά, το οποίο παρουσιάζει το Live News, καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή της, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τις τελευταίες ενέργειες της 45χρονης εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λερβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα, που αγνοούνταν για αρκετές ημέρες, βρέθηκε νεκρή, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία και έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα.

Ο ίδιος αποκάλυψε και μία ακόμη συγκλονιστική λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης είχε κλείσει το στόμα της γυναίκας με χαρτοταινία, η οποία όμως δεν είχε ισχυρή συγκολλητική δράση. Η 45χρονη κατάφερνε να την αφαιρεί και να ζητά βοήθεια φωνάζοντας. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να την ακινητοποιήσει και να την φιμώσει, ο δράστης φέρεται να της κατάφερε τα μοιραία χτυπήματα.

Το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026, ο 43χρονος οδηγήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας κάνναβης. Η διαδικασία αυτή προηγήθηκε της ολοκλήρωσης της δικογραφίας για την ανθρωποκτονία.

Τα κίνητρα που ερευνούν οι αρχές

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο έγκλημα, με τη συνομιλία του Σκοπιανού καθ’ ομολογίαν δολοφόνου με τη σύζυγό του, να συγκλονίζει.

Σύμφωνα με όσα έχει ισχυριστεί ο 43χρονος, στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Στις 30 Μαΐου, λίγο πριν εξαφανιστεί η 45χρονη, είχε επισκεφθεί το σπίτι που νοίκιαζε ο δράστης για έλεγχο του ακινήτου. Εκεί φέρεται να ξέσπασε έντονος καβγάς, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα τον απείλησε πως θα αποκαλύψει τη σχέση τους στη σύζυγό του.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να συνδέεται με τη σχέση του δράστη με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και αρκετά χρόνια και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος φαίνεται να εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από εκείνη.

«Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να είναι η αιτία που έκανε τον Σκοπιανό να της επιτεθεί, σύμφωνα με τις αρχές», είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι ο γάμος του με τη σύζυγό του, η οποία είναι Ελληνίδα με καταγωγή από την Κρήτη και ζει μόνιμα στο νησί, του παρείχε σημαντικά οφέλη, καθώς μετά τον γάμο απέκτησε άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.