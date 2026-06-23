Πάτρα: Με επιτυχία το Urban Fest 2026 by RouteLab στην Ιχθυόσκαλα

Με δυναμική συμμετοχή, σημαντικές προσωπικότητες και ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, συζητήσεων και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Πατρέων «Ιχθυόσκαλα» η πρώτη ημέρα του Main Event του Urban Fest 2026 by RouteLab.

Με κεντρικό θέμα το «Mediterraneo», το φεστιβάλ μετέτρεψε την Πάτρα σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμού, καινοτομίας και δημιουργικής έκφρασης, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους της τέχνης, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας ζωής.

Η ημέρα ξεκίνησε με το μουσικό performance «Από το κύμα στο τραγούδι», με τους Κωνσταντίνα Μπακάλη, Σωτήρη Πούτο, Σπύρο Στασινόπουλο, και Άκη Χατζημικέ να δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για την έναρξη του συνεδριακού προγράμματος.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης. Και οι δύο ανέδειξαν τη σημασία της δημιουργικής βιομηχανίας ως μοχλού ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας τη στήριξη των θεσμών σε πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με την καινοτομία.

Η Μεσόγειος στο επίκεντρο της δημιουργίας και του πολιτισμού

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Κατερίνα Λυμπεροπούλου παρουσίασε το πολυβραβευμένο project «Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Robert McCabe.

Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες, το κοινό γνώρισε την ιστορία του ιστορικού καστρομονάστηρου της Σταμφάνης και του πατέρα Γρηγόρη, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ψηφιακής διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των έργων αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση με θέμα «Η τεχνολογία της αφήγησης στον ελληνικό πολιτισμό», με τη συμμετοχή των Βαγγέλη Πολίτη-Στεργίου, Μιχάλη Μεϊμάρη και Δημήτρη Μούρτζη, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Νατάσας Πατρινού.

Οι ομιλητές ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν η ψηφιακή αφήγηση και η τεχνητή νοημοσύνη στον πολιτισμό, από την αποκατάσταση μνημείων και τα πνευματικά δικαιώματα έως τη δημιουργία νέων βιωματικών εμπειριών και τη διατήρηση της αυθεντικότητας στην εποχή των ψηφιακών εργαλείων.

Τη σκυτάλη πήρε ο κεραμίστας Βασίλης Παπαϊωάννου. Μέσα από τη δική του καλλιτεχνική διαδρομή ανέδειξε τη σύγχρονη ελληνική κεραμική ως μια ζωντανή μορφή τέχνης με διεθνή απήχηση, που αντλεί δύναμη από τα πρωτογενή στοιχεία της φύσης και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση και επικοινωνία.

Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με τη χοροθεατρική παρέμβαση «Στα νερά της Μεσογείου – Σώματα σε κοινό ρεύμα» από τη Dansarte – Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Τατιάνας Λοβέρδου, προσφέροντας μια καλλιτεχνική ανάγνωση της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας των λαών της Μεσογείου.

Σε μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της ημέρας, ο διακεκριμένος εικαστικός και χαράκτης Απόστολος Κούστας μίλησε για την πορεία του στην τέχνη, τις επιρροές του και τη σχέση δημιουργίας και κοινωνικής ευθύνης. Αναφέρθηκε στη μαθητεία του δίπλα στη Βάσω Κατράκη, στις διεθνείς διακρίσεις του και στη σύγχρονη καλλιτεχνική του παραγωγή, τονίζοντας ότι η τέχνη παραμένει πρωτίστως μια πράξη προσφοράς και πνευματικής κατάθεσης.

Η αρχαιολόγος Φραγκούλα Γεώρμα ταξίδεψε το κοινό σε σημαντικές ανασκαφές της Μεσογείου, από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη έως την υποβρύχια αρχαιολογία, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως τόνισε, η αρχαιολογία δεν ολοκληρώνεται με την ανακάλυψη ενός ευρήματος, αλλά συνεχίζεται μέσα από τη διαχείριση, την τεκμηρίωση και τη διάδοσή του στις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο μιας εφ’ όλης της ύλης συζήτησης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας συνομίλησε με τον Ηλία Νικολαΐδη, Διευθυντή Περιεχομένου της διαΝΕΟσις. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πολιτικές ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού, στη σύνδεση της πολιτιστικής παραγωγής με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη σημασία της αποκέντρωσης και της στήριξης των δημιουργών της περιφέρειας.

Η αυλαία των ομιλιών έπεσε με τον Βασίλη Καραμιτσάνη, συνιδρυτή και πρόεδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros. Μέσα από την ιστορία του φεστιβάλ παρουσιάστηκε ένα επιτυχημένο μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, αποδεικνύοντας πως οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός κοινωνικής συνοχής, εξωστρέφειας και οικονομικής προόδου.

Η πρώτη ημέρα του Urban Fest 2026 ολοκληρώθηκε με τα «Θαλασσινά Ακούσματα» από την ΑΜΚΕ Ροές – Χορός – Δράσεις. Ο Δημήτρης Βούλγαρης και οι συνεργάτες του προσέφεραν μια βιωματική μουσικοχορευτική εμπειρία, μετατρέποντας τον χώρο σε μια γιορτή συμμετοχής, παράδοσης και συλλογικής έκφρασης.

Το Urban Fest 2026 συνδιοργανώνεται από την ΑΜΚΕ RouteLab, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Ionian TV, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.