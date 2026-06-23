Πάτρα: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Παιδικό - Εφηβικό Φεστιβάλ Χορού

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην πλατεία Άνω Συχαινών, το 4ο Παιδικό - Εφηβικό Φεστιβάλ Χορού που διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών «Ο Προφήτης Ηλίας», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μικροί και έφηβοι χορευτές παρουσίασαν με μεράκι, ζωντάνια και αγάπη την πλούσια παράδοση του τόπου μας, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, μουσική και πολιτισμό. Η θερμή ανταπόκριση και το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκομένων επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών «Ο Προφήτης Ηλίας» εκφράζει δημοσίως τις θερμές του ευχαριστίες:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη συνδιοργάνωση και τη διαρκή στήριξή της.

Σε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους το φεστιβάλ:

Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτρωνίου

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Λεύκας

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών

Χορευτικό Δήμου Πατρέων

Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας «Η Αναγέννηση»

Χορευτική Ομάδα Μιτόπολης «Το Κομποβούνι».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται & στους χορηγούς της εκδήλωσης για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και σε όλους τους εθελοντές, τα μέλη του Συλλόγου, τους γονείς και όσους εργάστηκαν για την άρτια διοργάνωση και την επιτυχία της εκδήλωσης.

Τέλος, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών «Ο Προφήτης Ηλίας», ευχαριστεί θερμά όλους τους συμπολίτες και φίλους του Συλλόγου που με την παρουσία τους στήριξαν το φεστιβάλ, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός και ο παραδοσιακός χορός συνεχίζουν να ενώνουν τις τοπικές μας κοινωνίες. Ο πολιτισμός ενώνει – Ο χορός μας ενώνει!

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.