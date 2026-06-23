Πάτρα: Συγκίνηση για τον οπωροπώλη Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο

Θλίψη και συγκίνηση στην κοινωνία της Πάτρας σκόρπισε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια ο συμπολίτης Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος του οπωροπωλείου "Ο Ρήγας". Η κηδεία του τελέστηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

Το οπωροπωλείο επί της οδού Σισσίνη στα Ψηλαλώνια κρατά και συνεχίζει επάξια τη λειτουργία του, ο γιος του Ρήγας Θεοδωρόπουλος.

Η είδηση μόλις μαθεύτηκε, προξένησε ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση καθώς ο εκλιπών ήταν ένας δημιουργικός άνθρωπος και ένας καλός οικογενειάρχης.

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, πατέρας του Ιωάννη, του Ρήγα και του Άγγελου Θεοδωρόπουλου, ήταν και παππούς.

Πριν μερικά χρόνια είχε χάσει τη κόρη του Ρούλα. Από τη ζωή έχει φύγει και η αγαπημένη σύζυγος του Μάρθα.