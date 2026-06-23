Τρεις Πατρινοί στους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ.- Αυτοί είναι οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στην ανακοίνωση των Τομεαρχών της, με απόφαση του προέδρου της, Αλέξη Τσίπρα
Ιδιαίτερη παρουσία της Πάτρας καταγράφεται στη νέα σύνθεση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), καθώς σε αυτήν συμμετέχουν τρία στελέχη με καταγωγή και ισχυρή πολιτική παρουσία, ο Διονύσης Τεμπονέρας- Τομέας Εργασίας, ο Μαρίνος Σκανδάμης -Τομέας Προστασίας του Πολίτη και ο Γιώργος Παππάς -Αναπλ. Τομεάρχης Τομέα Οικονομικών.
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προχώρησε στην ανακοίνωση των Τομεαρχών της, με απόφαση του προέδρου της, Αλέξης Τσίπρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής και οργανωτικής συγκρότησης. Η στελέχωση των τομέων αποσκοπεί στην ενίσχυση της προγραμματικής δουλειάς, στην παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και στην αποτελεσματική παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Οι νέοι τομεάρχες καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους τομείς ευθύνης τους, να διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις και να αναδεικνύουν τις θέσεις της παράταξης σε ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας, εργασίας, περιβάλλοντος και θεσμών. Η επιλογή τους βασίστηκε στην εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση και την πολιτική τους διαδρομή. Η συγκρότηση του τομεακού σχήματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛ.Α.Σ. και την προετοιμασία της για τις πολιτικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.
Αυτοι είναι οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
Ο Διονύσης Τεμπονέρας γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μετέπειτα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του ΕΚΠΑ.
Από το 2008 εργάζεται ως μαχόμενος δικηγόρος, με εξειδίκευση στα θέματα του Εργατικού, του Δημοσίου και του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου, συνδράμοντας ομοσπονδίες και σωματεία ως νομικός παραστάτης.
Έχει διατελέσει σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμβουλος του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και ειδικός σύμβουλος του υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.
Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ
Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και Ειδικός Γραμματέας στο ίδιο υπουργείο. Έχει συμμετάσχει σε fora, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων οργανισμών.
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και βιβλία στα πεδία της Εγκληματολογίας, της Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Σωφρονιστικής.
Είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομική επιστήμη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ο Γιώργος Παππάς είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής.
Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και στο Μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει επί δεκαετία, διδάσκων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Παν. Πειραιώς, μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης Λογιστική και Ελεγκτική από το ΙΕΣΟΕΛ, μεταπτυχιακού ΜΒΑ στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Παν. Πατρών και μεταπτυχιακού Master στην Τραπεζική από το ΕΑΠ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και Φορολογίας στο ΕΑΠ.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάιο 2026.
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