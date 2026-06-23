Πάτρα: «Τελευταίο σημείωμα» ενάντια στη λήθη

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 μέσα από την προβολή στο αίθριο του νέου δημαρχείου, της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, «Το Τελευταίο Σημείωμα».

Η προβολή της ταινίας έγινε από το δήμο της Πάτρας με αφορμή και τη δημοσιοποίηση - 82 χρόνια μετά - των συγκλονιστικών φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Οι φίλοι του κινηματογράφου και όχι μόνο, έζησαν μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά ιστορικής μνήμης και πολιτισμού.

Τα μηνύματα της ταινίας παραμένουν πάντα επίκαιρα, με τον θεατή να έρχεται σε επαφή όχι μόνο με τα γεγονότα, αλλά με την ουσία του θέματος και το συλλογικό τραύμα.

Η αντίσταση, τα ερωτήματα, το τίμημα και η ιδεολογία των ανθρώπων που αντίκρυσαν κατάματα το θάνατο, ήταν μερικές από τις παραμέτρους που αναδείχθηκαν από την σκηνοθετική ματιά του Παντελή Βούλγαρη και «ακούμπησαν» το κοινό που βρέθηκε στο προαύλιο του νέου δημαρχείου.

Την προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, παραγωγής 2017, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.