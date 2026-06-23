Το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Το 103»

Το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών ανεβάζει στη θεατρική παράσταση με τίτλο «Το 103». Την παράσταση θα παρουσιάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Όπως τονίζεται στην σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση, η πρωτότυπη θεατρική παράσταση που διαδρματίζεται σε ένα ξενοδοχείο κάπου στην Ελλάδα, σ' ένα μοιραίο δωμάτιο, το 103, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 9.30 μ.μ.

Με τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τον ενθουσιασμό τους, οι μαθητές μας ανεβάζουν στη σκηνή ένα έργο που υπόσχεται να διασκεδάσει το κοινό, υπογραμμίζει η σχετική πρόσκληση.

*Το 13ο Γενικό Λύκειο Πάτρας βρίσκεται στην οδό Κανακάρη 58.