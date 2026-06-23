Αιγάλεω: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει οροφή εργοστασίου που καίγεται

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης
Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο εργοστασίου πλαστικών και χαρτιών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.
Οπως αποτυπώνεται σε βίντεο, τμήμα της οροφής του εργοστασίου κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, εθελοντές, ενώ τις δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της φωτιάς έχει πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της Λ. Κηφισού.
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