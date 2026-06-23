Αιγάλεω: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει οροφή εργοστασίου που καίγεται

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο εργοστασίου πλαστικών και χαρτιών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Οπως αποτυπώνεται σε βίντεο, τμήμα της οροφής του εργοστασίου κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.