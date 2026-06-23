Εντυπωσιασμένος από το Κ.Υ. βορείου τομέα Πατρών ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το πρόβλημα με το προσωπικό παραμένει - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Έσφιξε το χέρι του διευθυντή του κέντρου υγείας βόρειου τομέα Πατρών ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όταν άκουσε από τον πρώτο πόση δουλειά γίνεται εκεί, τους χρόνους αναμονής και το σημαντικότερο τον βαθμό αποσυμφορησης που επιτυγχάνεται για τα δημόσια νοσοκομεία.

Μετά της εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΕΞ στην ΒΙΠΕ Πατρών και το Καραμανδάνειο, ο υπουργός υγείας μετέβη στο κέντρο υγείας βόρειου τομέα Πατρών στον Άγιο Αλέξιο, όπου αρχικά θέλησε να δει τον πρόσφατα εγκατεστημένο, υπερσύγχρονο και πλήρως λειτουργικό -εκκρεμεί μόνο η άδεια από τον Δημόκριτο- μαγνητικό τομογράφο. Με τη συνοδεία βουλευτών, του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, της αντιπεριφερειάρχη υγείας και πλήθους εκπροσώπων του τομέα της υγείας στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, ο Άδωνις Γεωργιάδης μπήκε σε όλα τα ιατρεία που έχουν ενισχυθεί με νέα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα κι ενημερώθηκε για τις ανάγκες σε γιατρούς και χειριστές των συσκευών.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως το κέντρο υγείας βόρειου τομέα Πατρών θα γίνει πανεπιστημιακό, ενώ ερωτηθείς για την 24ωρη λειτουργία είπε πως είναι θέμα προσωπικού κι ακόμη αυτό δεν είναι εφικτό.

Ερωτηθείς από το thebest για το μόνιμο κόλλημα στο θέμα του προσωπικού αιτιολόγησε το πρόβλημα ως προς την ταχύτερη εξασφάλιση ιατροτεχνολογικών μέσων και την πιο αργή διαθεσιμότητα σε ικανό και έμπειρο προσωπικό, εστιάζοντας κυρίως στους ακτινολόγους, πρόβλημα που εμφανίστηκε με ένταση το τελευταίο διάστημα και στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο παίδων της Πάτρας, το οποίο επισκέφθηκε πριν το Κ.Υ. Βόρειου τομέα Πατρών.