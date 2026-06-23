Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Πάτρα: Κηδεύτηκε η Ολυμπία χήρα Νικ. Λάππα, συνταξιούχος δασκάλα

Πάτρα: Κηδεύτηκε η Ολυμπία χήρα Νικ. Λάπ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

Την πολυαγαπημένη μας 

ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΠΠΑ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 97

Κηδεύτηκε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΛΑΠΠΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΠΠΑ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΙΤΟΡΙΟ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Η Ευρώπη «καίγεται»: 40 νεκροί από πνιγμούς στη Γαλλία, συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία, ιστορικά ρεκόρ στη Βρετανία

Μην το αγνοείς: Τα σημάδια που δείχνουν πρόβλημα στο κλιματιστικό

Πάτρα: Έρχεται η παράσταση "Πέρσες" του Αισχύλου με την Μαρία Ναυπλιώτου-Άτοσσα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Πένθος Σαμιώτης
Info
Πένθη
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b1","\u03a0\u03ad\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2","\u03a3\u03b1\u03bc\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2"]
835621
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info