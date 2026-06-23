Πάτρα: Κηδεύτηκε η Ολυμπία χήρα Νικ. Λάππα, συνταξιούχος δασκάλα

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Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΠΠΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 97
Κηδεύτηκε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΛΑΠΠΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΠΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΙΤΟΡΙΟ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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