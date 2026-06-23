«H Σίσσυ ήταν κομμάτι της γειτονιάς»: Οργή για την οδηγό που σκότωσε με το ΙΧ την σκυλίτσα

Η είδηση του τραγικού θανάτου της Σίσσυς, της μικρόσωμης σκυλίτσας που έχασε τη ζωή της όταν η οδηγός ενός οχήματος πέρασε από πάνω της με το αμάξι και την τραυμάτισε θανάσιμα, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Γαστούνης.

«Η Σίσσυ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αδέσποτο ζώο. Ήταν ένα κομμάτι της γειτονιάς μας, μια γνώριμη και αγαπημένη παρουσία για όσους τη συναντούσαν καθημερινά», λένε στο protothema.gr κάτοικοι της περιοχής .

Ήταν μια ηλικιωμένη σκυλίτσα μόλις λίγων κιλών που για χρόνια ζούσε με τη φροντίδα και την αγάπη των κατοίκων της περιοχής. Οι γείτονες την τάιζαν, τη φρόντιζαν και την προστάτευαν, χαρίζοντάς της ότι κάθε ζωντανό πλάσμα αξίζει, αγάπη και σεβασμό.

Η απώλειας της έχει αφήσει μεγάλο κενό στις γειτονιές της Γαστούνης όπως λένε οι ντόπιοι και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία στα τέτοια περιστατικά να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά .

«Νόμιζα ότι το σκυλί είχε απομακρυνθεί, πίστεψα ότι έπεσα σε λακούβα»

Η ίδια η οδηγός του οχήματος μίλησε χθες μέσω των συνηγόρων της, κ. Θεοδόση και κ.Αντωνόπουλο, η 60χρονη οδηγός και υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Επίσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός πως μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν μόνη της αλλά με μια ξαδέρφη της και μια φίλη της και άκουγαν μουσική.

Συγκεκριμένα ανέφερε στη δήλωσή της: «Στις 18-06-2026 και ώρα 21.30 περίπου βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου μαζί με δύο άλλα ατομα και συγκεκριμένα μία φίλη και μία εξαδέλφη μου. Εκινούμην εντός της Γαστούνης και σε μία δημοτική οδό στην οποία μάλιστα γίνονταν κάποια έργα, είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και πίστεψα ότι στο μεταξύ το σκυλάκι απομακρύνθηκε.Κινήθηκα λοιπόν με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να αντιληφθώ ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου και έγινε δυστυχώς ότι έγινε».

Και πρόσθεσε: «Σας αναφέρω επιπλέον ότι μέσα στο αυτοκίνητο συζητούσαμε με τις συνεπιβάτριες και παράλληλα είχαμε ανοιχτό ραδιόφωνο και ακούγαμε μουσική. Το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκα ότι προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακούβα λόγω ακριβώς των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Δεν αντιλήφθηκα ούτε στο ελάχιστο αυτό που συνέβη, για το οποίο έχω συγκλονιστεί. Ήμουν και είμαι άτομο με καλά αισθήματα για τα ζώα και δεν έχω διανοηθεί στη ζωή μου την ελάχιστη κακοποίηση ενός ζώου. Αυτό που μου συνέβη είναι πράγματι τραγικό και έχω χάσει τον ύπνο μου και εγώ και η οικογένειά μου».