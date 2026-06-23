Πάτρα: Συναυλία «Beat the addiction!» στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία

Οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας συνεχίζονται το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026 στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων, στην Ακτή Δυμαίων με μια συναυλία αφιερωμένη στον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τις εξαρτήσεις και παράλληλες δράσεις.

Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών Πάτρας σε συνεργασία με το δήμο της Πάτρας, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επιχειρεί μέσα από τη μουσική και τον λόγο να στείλει το μήνυμα της πρόληψης, της δύναμης της επιλογής και της αξίας της ζωής χωρίς εξαρτήσεις.

Η συναυλία είναι μία υπενθύμιση, ότι το μέλλον ανήκει σε όσους επιλέγουν να ζουν ελεύθεροι από τις εξαρτήσεις και να αγωνίζονται. Μέσα από σύγχρονα ελληνικά και ξένα ροκ ακούσματα γνωστών συνθετών, θα σταλεί κάλεσμα ελπίδας, δημιουργικότητας και συλλογικής προσπάθειας για ένα μέλλον μακριά από τα ναρκωτικά.

Η Πατρινή καλλιτέχνιδα Μαριάννα Μεσσαλά, στη σκηνή των Παλαιών Σφαγείων της Πάτρας θα συνοδευτεί από τους καταξιωμένους μουσικούς Δανάη Κασσάρα – κλαρινέτο, Φώτη Κουτρουμπάνο – πλήκτρα, Παναγιώτη Κυριαζή – κρουστά, Χρήστο Τσαρούχη – κιθάρα και θα στείλουν το μήνυμα για ζωή χωρίς εξαρτήσεις.

Στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων θα λειτουργεί έκθεση παρουσίασης έργων από δημιουργούς οι οποίοι συμμετείχαν στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος της Πάτρας και το Ε.ΣΥ.Ν. Πάτρας ενάντια στα ναρκωτικά και θα γίνει απονομή βραβείων.

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση παραδοσιακών χορών από πολιτιστικούς συλλόγους και το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων.

Ώρα προσέλευσης 19.00 – Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 20.00 – Ώρα έναρξης συναυλίας 22.00

Η είσοδος είναι δωρεάν