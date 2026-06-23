Πάτρα- Ενωτική Συνεργασία Ιατρών: «Καμία δέσμευση από τον υπουργό»

Με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην Πάτρα, η Ενωτική Συνεργασία Ιατρών καταγγέλλει ότι δύο οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία της πόλης παραμένουν αναπάντητα και χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά του υπουργείου: οι παραιτήσεις ακτινολόγων στο Καραμανδάνειο και οι καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες καρκινοπαθών στον «Άγιο Ανδρέα».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στην Πάτρα στις 23/6/26, θα περιμέναμε από τον κ. Γεωργιάδη να μιλήσει ΚΑΘΑΡΑ και ΞΑΣΤΕΡΑ για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν άμεσα τα δύο προσφάτως αναδειχθέντα προβλήματα λειτουργίας των Νοσοκομείων ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ, σχετικά με τις παραιτήσεις των Ακτινολόγων και Γ. Ν. Π. ''Άγιος Ανδρέας'' σχετικά με την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στα ραντεβού των καρκινοπαθών, προκειμένου να κάνουν έγκαιρα Ακτινοθεραπείες.

Και για τα δύο ζητήματα ΔΕΝ υπήρξε ΚΑΜΜΙΑ δέσμευση (!), οπότε τα προβλήματα παραμένουν ανεπίλυτα!

Για το Καρμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων η λυση είναι να προκηρυχθούν άμεσα οι κενές θέσεις και παράλληλα να προσληφθούν Επικουρικοί Ανκτινολόγοι οι οποίοι μοριοδοτούμενοι, θα έχουν προτεραιότητα στις κρίσεις για μόνιμη πρόσληψη.

Για το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Νοσοκομείου''Άγιος Ανδρέας'' η μόνη λύση είναι να ενισχυθεί το τμήμα με μόνιμους Ακτινοφυσικούς (κι όχι περιφερόμενους...ή επικουρικούς που χρειάζονται και 5-6 μήνες για να εκπαιδευτούν στο μηχάνημα) οι οποίοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν έγκαιρα τον σχεδιασμό των Ακτινοθεραπειών, ώστε οι ασθενείς να μην παραπέμπονται ούτε στα Γιάννενα ή στην...Αλεξεναδρούπολη, ούτε στον ιδιωτικό Τομέα.

Θυμίζουμε πως τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ υπάρχουν για να λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα και για να εξυπηρετούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη"