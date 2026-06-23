Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Γεωργίας Λαλιώτη, «el alma tripartita»

Την νέα ποιητική συλλογή της Γεωργίας Λαλιώτη με τίτλο «el alma tripartita» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 8:00 μ.μ. στο καφέ «Φάρος» (Τριών Ναυάρχων 1, Πάτρα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση οι:

- Όλγα Παντελίδη, Ψυχολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διασυνδετικής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, εκπαιδευόμενη Γνωστικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

- Κώστας Παπανδρικόπουλος, Φιλόλογος, μεταπτυχιακός φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

- Γιώργης Χαριτάτος, Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ποιητής.

Ποιήματα θα διαβάσει η Αιμιλία Σεριανάι.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Κωνσταντίνα Θεοδωρακοπούλου.

*Η Γεωργία Λαλιώτη έχει γεννηθεί το 1999 στην Πάτρα, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νεοελληνική Γραμματεία. Μικροδιηγήματα και ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά Culturebook, Fractal, και Περί ου. Η πρώτη της ποιητική συλλογή «Έρωτος αθόρυβες κραυγές», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιωλκός.

Το βιβλίο «el alma tripartita» είναι η δεύτερη (2η) ποιητική της συλλογή.