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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ,
ΜΑΡΘΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΣΠΙΩΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

{ΕΤΩΝ 81}

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΑΣΠΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,

ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΙΓΚΑΣ,

ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ

ΕΤΩΝ   81

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-6-2026  & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου  Μηνά Β΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Λεύκας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΚΑΙΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΑΝΙΔΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: 

ΕΙΡΗΝΗ, ΧΑΡΑ, ΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ       

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τελεταί Χαριτάτος Γραφείο Τελετών Μπούρας Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Βανταράκης
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Πένθη
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