Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ,
ΜΑΡΘΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
{ΕΤΩΝ 81}
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΑΣΠΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,
ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΙΓΚΑΣ,
ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ
ΚΑΙΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΑΝΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΧΑΡΑ, ΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 78
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------------
Γαστούνη: 14χρονη έπεσε από ύψος 3 μέτρων- Εξετάζονται όλα τα σενάρια
Λευκάδα: Άγριος ξυλοδαρμός σε μπαρ- Στο νοσοκομείο το θύμα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr