Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25-6-2026

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Την πολυαγαπημένη μας

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΥ.

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-6-2026 και ώρα 10.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στις Πόρτες Αχαΐας}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Οικονομόπουλος, Παναγιώτης Οικονομόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική & Ιωάννης Αντωνόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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