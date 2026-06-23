Γαστούνη: 14χρονη έπεσε από ύψος 3 μέτρων- Εξετάζονται όλα τα σενάρια

Πανικός προκλήθηκε στη Γαστούνη της Ηλείας όταν μία 14χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος από το σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 23.06.2026, με το παιδί να πέφτει από ύψος πάνω από 3 μέτρα από σημείο στο σπίτι του στη Γαστούνη και να τραυματίζεται στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ την 14χρονη εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Από την πτώση το παιδί χτύπησε στο κεφάλι και αιμορραγούσε, ωστόσο είχε επαφή με το περιβάλλον αλλά και τις αισθήσεις του. Στο σημείο, πέρα από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα εξετάζονται.