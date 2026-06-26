Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28-6-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΜΑΡΟΥΛΑ χήρα ΗΛ. ΦΡΙΝΤΖΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΥΖ. ΧΑΡΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ 79 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΤΣΑΜΟΛΙΑ ΕΤΩΝ 77 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ Η ΑΔΕΛΦΗ : ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΜΟΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας, Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 82 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΜΕΜΙΤΣΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΡΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΜΙΝΕΤΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΖΟΜΠΟΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας, Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΤΩΝ 72 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΤΖΕΝΗ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΟΥ, ΦΙΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27/6/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΓ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (ΕΤΩΝ 92) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά του: Κωνσταντίνα, Ανθη & Αποστόλης, Στυλιανή & Αποστόλης, Αντιγόνη & Θεοτόκης, Βασιλική & Νικόλαος, Άγγελος & Δήμητρα Τα εγγόνια του Τα δισέγγονα του Τα αδέλφια του Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο τελετών & μνημοσύνων Γιαννόπουλος & Υιός Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο, τηλ.: 26911 11444. Κιν.: 6932 885964. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε τo Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ (ΕΤΩΝ 88) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΖΑΝΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΙΣΚΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ χηρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9.00 π.μ. τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού, Ετήσιο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής τής πολυαγαπημένης μας Θυγατέρας, Αδελφής και Θείας ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΤΩΝ 47

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία, Ουρανία, Νικόλαος & Χριστίνα. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

Ζήσης-Μάριος, Γεώργιος, Μελίνα & Ιόλη-Αλεξάνδρα. Οι λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙΝΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΗ ΕΤΩΝ 82 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΥ, ΛΕΜΟΝΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ, ΒΑΣΩ ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΔΙΑΡΗ ΕΤΩΝ 91 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΛΠΙΔΑ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Ευγενία & Σπύρος Μπουρνάκας, Δήμητρα Ηλιοπούλου, Βασιλική & Αναστάσιος Νικολακόπουλος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Σωτηρία, Βασίλης, Αντώνης, Ελένη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Λαμπρινή & Γιώργος Σπυρόπουλος, Βασιλική Ηλιοπούλου,

Κάρεν χήρα Κων. Ηλιοπούλου, Αγαθή χήρα Κων. Σόλα,

Διονύσιος Ηλιόπουλος, Κατερίνα & Δημήτριος Αγγελόπουλος,

Αντζελα & Κωνσταντίνος Χρυσικός.



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»: Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023. Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία. ----------------- MNHMOΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 & ώρα 9.30 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δημητρόπουλο (Δήμου Αιγιαλείας) για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΡΟΥΦΑ ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ = ΕΤΩΝ 58 = προσκαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν και προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική Ορδίτη ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Κωνσταντίνος & Ειρήνη Ορδίτη ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία Ορδίτη & Ευθύμιος Γκότσης Ο ΑΝΗΨΙΟΣ: Κωνσταντίνος ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ: 26910 23300, 26910 26418

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΣΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗ - ΕΤΩΝ 70 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΗΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 98 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΓΑΘ. ΒΟΖΩΡΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΕΒΡΩΝΙΑ χήρα ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΙΛΤ. ΚΑΠΟΤΑ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΤΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΚΡΙΒΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ, ΓΙΩΤΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΑΠΟΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΠΟΤΑ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΠΟΤΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΚΑΤΣΑΡΔΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ, ΓΚΟΛΦΩ χήρα ΛΑΜΠ. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28/6/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Φλόκα Αχαΐας, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΥ (ΕΤΩΝ 86) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα αδέλφια της Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501 Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444 ΚΙΝ.: 6932 885964. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων Δαφνούλας Ερυμάνθου, 40ημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 83) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ ΑΓΛΑΪΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ι. Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Μύλοι (Μπεγουλάκι) Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Λ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ (ΕΤΩΝ 91) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΚΡΙΒΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιντιλογλίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ (ΕΤΩΝ 40) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΦΙΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κούμπερι Τριταίας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΥΘΑΛΙΑΣ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΟΓΙΑ (ΕΤΩΝ 91) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΓΙΑΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ



ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2026 ΚΑΙ Ώρα 9.00 Π.Μ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΣΥΝΟΡΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 68 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΖΩΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΝΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ), 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 84)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΟΥΡΑΝΙΑ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ,

ΑΡΓΥΡΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΤΣΑΡΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ



Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610 337-037. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Για τον αγαπημένο μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟ (ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΕΗ) –ΕΤΩΝ 80 Τελούμε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Προαστίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Η σύζυγος: Φρειδερίκη Τα παιδιά του: Μαρία, Αναστασία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Μνημοσύνων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστημίου 420, Μποζαΐτικα Πατρών, τηλ. 6947 528196. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYPIAKH 28 ΙΟΥNΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΑΓΙOY MHNA ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΣΠΑΝΟ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΔΙΟΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 28-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ, ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑΓΚΛΗ ΕΤΩΝ 33 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΝΙΚΟΣ & ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΚΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------------