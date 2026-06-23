Αντώνης Ποταμίτης: «Πρωτοφανής προσπάθεια κατάργησης των ηχητικών πρακτικών στις συνεδριάσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας»

Επιστολή προς τον ρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρο Λουλούδη απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα», Αντώνης Ποταμίτης, θέτοντας ζήτημα σχετικά με την τήρηση των πρακτικών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, αναφέρει:

Πάτρα 23-6-2026

Προς: Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αχαϊας κ. Θεόδωρο Λουλούδη

Κοιν: - Γραμματεία Επιμελητηρίου Αχαϊας

- Μέλη Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαϊας

- ΜΜΕ

Έχουμε διαπιστώσει πως υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς άλλα να αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία και άλλα τελικώς καταγράφονται στα πρακτικά.

Αυτό συμβαίνει και όσον αφορά την καταμέτρηση των παρόντων συμβούλων, αλλά και όσον αφορά τις αναφορές και παρεμβάσεις των συμβούλων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται προφανςή αλλοίωση των λεχθέντων και των πραγματικών περιστατικών.

Στο Δ.Σ. της 19.2.2025 παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. και ψηφίστηκε εισήγηση του Γενικού Γραμματέα .κ Βαβιτσιώτη, σχετικά με την τήρηση των πρακτικών, στην οποιά αναφέρει επί λέξει: «Τήρηση Αρχείου» σημειώνοντας ότι τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ «φυλάσσονται σε φυσική μορφή τα πρωτότυπα έγγραφα πρακτικά και σε ηλεκτρονική μορφή η πλήρης συζήτηση με ευθύνη του Διευθυντή της Υπηρεσίας και επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα, εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και προσβασιμότητα των δεδομένων. Η έγκριση ψηφιακής τήρησης των δεδομένων εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση».

Πρόσφατα, ζήτησα προφορικά από τον Γεν. Γραμματέα να μου χορηγήσει αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή των ηχογραφημένων υπ’ αρ. 484 Πρακτικών, εκείνος όμως αρνήθηκε προβάλλοντας της εντελώς παράνομη, αβάσιμη δικαιολογία ότι αυτά έχουν καταστραφεί!

Στην συνέχεια το αίτημα υποβλήθηκε και με εξώδικη πρόσκληση, την οποία εσείς κύριε Λουλούδη ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αγνοήσατε.

Όπως είναι κατανοητό, η άρνηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίκρουση με αυτά που ο ίδιος ο Γ.Γ. του Επιμελητηρίου έχει εισηγηθεί - και το Δ.Σ. έχει εγκρίνει - και για τον λόγο αυτό θα ζητήσουμε με νομικά μέσα την παράδοση των ηχητικών πρακτικών, καθώς υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε και άλλες νόμιμες ενέργειες.

Με έκπληξη μάλιστα διαπιστώνουμε πως στην πρόσκληση για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για την 24.6.2026, εσείς κύριε Λουλούδηγ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κο Βαρβιτσιώτη – εσπευσμένα – εντάσσετε θέμα για την κατάργηση της τήρησης των ηχητικών πρακτικών.

Η στόχευση είναι εμφανής και αφορά την μη διασφάλιση της νομιμότητας στα Διοικητικά Συμβούλια.

Γι΄αυτό τον λόγο - και πριν προσβάλλουμε όλες τις ανωτέρω ενέργειες με όλες τις πρωτβουλίες που προβλέπονται, σας καλούμε άμεσα να αποσύρετε το θέμα αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου.

Ο Επικεφαλής της παράταξης "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα"

Αντώνης Ποταμίτης