Λευκάδα: Άγριος ξυλοδαρμός σε μπαρ- Στο νοσοκομείο το θύμα

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 56χρονος άνδρας, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε παραλιακό χωριό της Λευκάδας.

Πέντε άτομα τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι, προκαλώντας του κατάγματα σε μύτη και ζυγωματικά. Η υπόθεση ξεκίνησε από διαπληκτισμό για γυναίκα, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα σε άγριο ξυλοδαρμό, σπέρνοντας πανικό στο κατάστημα όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

Από τους πέντε εμπλεκόμενους, οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, όπου τους ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε αυτόφωρο. Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των τριών υπολοίπων.